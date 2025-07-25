Солнечно, жарко и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние июльские выходные?

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 26-27 июля. Воздух прогреется до 38 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 26-27 июля на Кубани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, однако днем и вечером порывы могут достигать 12-14 м/с.

Жара до 43 °C и мало осадков:

Температура воздуха ночью — 19-24 °С, днем 26 июля — 31-36 °С, а 27 июля столбик термометра поднимется до 38 °С. В горах ночью — 9-14 °С, днем — 18-23 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют небольшую облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью — 20-25 °С, днем — 29-34 °С.

В Краснодаре в последние выходные июля будет солнечно. Температура воздуха ночью — 20-22 °С, днем жара — 35-37 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начался сезон аллергии. Активно цветет амброзия и другие растения.

Город Краснодар Погода Черное море

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Солнечно, жарко и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние июльские выходные?
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