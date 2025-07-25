Уралсиб расширил функционал самоинкассации в мобильном банке для бизнеса

Для этого нужно зайти в приложение или интернет-банк, выбрать операцию в разделе «Выписки» и назначение платежа из списка в соответствии с кассовым символом. Оно изменится и отобразится в выписке через несколько минут.



Изменить назначение в документе можно только по операциям за текущий день до 22:00 (по московскому времени). Все они производятся по тарифам Уралсиба. Комиссии за внесение и снятие наличных в банкоматах банков-партнеров нет.