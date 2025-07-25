Уралсиб расширил функционал самоинкассации в мобильном банке для бизнеса

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Банк Уралсиб расширил возможности приложения «Уралсиб Бизнес Онлайн» для ИП и юрлиц, добавив в него функционал по бизнес-картам

Теперь в мобильном приложении Уралсиба можно изменить назначение платежа по операциям самоинкассации при внесении наличных с помощью бизнес-карт в банкоматах банков-партнеров (Банк ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк).

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Для этого нужно зайти в приложение или интернет-банк, выбрать операцию в разделе «Выписки» и назначение платежа из списка в соответствии с кассовым символом. Оно изменится и отобразится в выписке через несколько минут.

Изменить назначение в документе можно только по операциям за текущий день до 22:00 (по московскому времени). Все они производятся по тарифам Уралсиба. Комиссии за внесение и снятие наличных в банкоматах банков-партнеров нет.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов.

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