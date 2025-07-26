Цифровая живопись и графика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Фасад в дисперсии»

Можно будет увидеть работы краснодарских профессиональных дизайнеров (0+)

Можно будет увидеть работы в жанре интерьерного постера. Экспозиция представляет собой взгляд профессиональных дизайнеров на образ музея Коваленко.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 июля открытие выставки «Фасад в дисперсии».

«Посетителей ждет оригинальная игра с формой, воплощенная в сувенирной продукции ограниченного тиража, созданной в актуальном стиле арт-брют диджитал», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 21 августа в музейной кофейне по улице Красной, 11. Вход бесплатный.