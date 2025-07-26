Цифровая живопись и графика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Фасад в дисперсии»
Можно будет увидеть работы краснодарских профессиональных дизайнеров (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 июля открытие выставки «Фасад в дисперсии».
Можно будет увидеть работы в жанре интерьерного постера. Экспозиция представляет собой взгляд профессиональных дизайнеров на образ музея Коваленко.
Вдохновляясь Сезанном и Гогеном:
«Посетителей ждет оригинальная игра с формой, воплощенная в сувенирной продукции ограниченного тиража, созданной в актуальном стиле арт-брют диджитал», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 21 августа в музейной кофейне по улице Красной, 11. Вход бесплатный.
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