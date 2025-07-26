Цифровая живопись и графика. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Фасад в дисперсии»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Можно будет увидеть работы краснодарских профессиональных дизайнеров (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 июля открытие выставки «Фасад в дисперсии».

Можно будет увидеть работы в жанре интерьерного постера. Экспозиция представляет собой взгляд профессиональных дизайнеров на образ музея Коваленко.

Вдохновляясь Сезанном и Гогеном:

«Посетителей ждет оригинальная игра с формой, воплощенная в сувенирной продукции ограниченного тиража, созданной в актуальном стиле арт-брют диджитал», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 21 августа в музейной кофейне по улице Красной, 11. Вход бесплатный.

Как писали Юга.ру, в Сочи проходит масштабный биеннале современных художников Краснодара.

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