Жители Геленджика и ближайших поселков остались без воды из-за аварий

24 июля пресс-служба ООО «КВГ» сообщила, что на Троицком водопроводе произошла авария. Воды нет в западной части Геленджика от Тонкого мыса до улицы Садовой, а также в селах Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное.

На устранение аварии требуется не меньше четырех часов. Еще столько же времени нужно на заполнение резервуаров чистой водой и выход на стабильный режим снабжения.

Подачу воды восстановят ориентировочно к 22:00. Заявки на подвоз принимаются по телефону +7 (861) 412-10-33.