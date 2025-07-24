Жители Геленджика и ближайших поселков остались без воды из-за аварий

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

На Троицком водопроводе и Дивноморском водозаборе 24 июля произошли аварии

24 июля пресс-служба ООО «КВГ» сообщила, что на Троицком водопроводе произошла авария. Воды нет в западной части Геленджика от Тонкого мыса до улицы Садовой, а также в селах Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное.

На устранение аварии требуется не меньше четырех часов. Еще столько же времени нужно на заполнение резервуаров чистой водой и выход на стабильный режим снабжения.

Подачу воды восстановят ориентировочно к 22:00. Заявки на подвоз принимаются по телефону +7 (861) 412-10-33.

Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения:

Также стало известно, что специалисты зафиксировали повреждение линий электроснабжения в сторону Дивноморского водозабора под Геленджиком.

Ограничена подача воды в восточной части города. Ресурса нет в микрорайонах Магилат, Екатерининский, Южный, а также в поселках Дивноморское и Светлый.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 16 июля вновь прорвало Троицкий групповой водопровод. Улицы затопило, а жители остались без воды.

Аварии Водоснабжение Геленджик ЖКХ

Новости

Вдохновляясь Сезанном и Гогеном. В Краснодаре открылась выставка «Крымская импрессия»
В хуторе под Анапой хранят еще 5 тыс. тонн замазученного песка. Его должны были вывести до середины июля
Жители Геленджика и ближайших поселков остались без воды из-за аварий
В Новороссийске массовым обливанием водой отметят Вардавар
В Новошахтинске загорелся ТЦ «Русь». Что известно о пожаре с минимум двумя погибшими?
Андроиды, овцы, Райан Гослинг. В краснодарском книжном обсудят книгу Филипа Дика и ее экранизации

Лента новостей

Реклама на сайте