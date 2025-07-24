Жители Геленджика и ближайших поселков остались без воды из-за аварий
На Троицком водопроводе и Дивноморском водозаборе 24 июля произошли аварии
24 июля пресс-служба ООО «КВГ» сообщила, что на Троицком водопроводе произошла авария. Воды нет в западной части Геленджика от Тонкого мыса до улицы Садовой, а также в селах Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное.
На устранение аварии требуется не меньше четырех часов. Еще столько же времени нужно на заполнение резервуаров чистой водой и выход на стабильный режим снабжения.
Подачу воды восстановят ориентировочно к 22:00. Заявки на подвоз принимаются по телефону +7 (861) 412-10-33.
Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения:
Также стало известно, что специалисты зафиксировали повреждение линий электроснабжения в сторону Дивноморского водозабора под Геленджиком.
Ограничена подача воды в восточной части города. Ресурса нет в микрорайонах Магилат, Екатерининский, Южный, а также в поселках Дивноморское и Светлый.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 16 июля вновь прорвало Троицкий групповой водопровод. Улицы затопило, а жители остались без воды.