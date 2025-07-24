Вдохновляясь Сезанном и Гогеном. В Краснодаре открылась выставка «Крымская импрессия»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Представлено больше 50 живописных картин Юлии Шевченко-Кухтиной

Художественный музей имени Ф. А. Коваленко анонсировал на 24 июля открытие выставки художницы Юлии Шевченко-Кухтиной «Крымская импрессия». В экспозицию вошли больше 50 пейзажей и натюрмортов.

Посетители увидят произведения «Керчь. Камыш-Бурун», «Старая севастопольская дорога», «Гурзуф», «Мыс Херсонес», «Ялтинский дворик», «Горячий ключ. Вечерний лес», «Персики на подносе и кувшин» и многие другие. По словам организаторов, значительное влияние на творчество художницы оказало посещение Эрмитажа и знакомство с картинами Поля Сезанна, Клода Моне, Анри Матисса и Поля Гогена. 

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Выставка будет работать до 10 августа по улице Красной, 15. Подробности уточняйте у организаторов.

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Вдохновляясь Сезанном и Гогеном. В Краснодаре открылась выставка «Крымская импрессия»
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