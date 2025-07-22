В международном аэропорту Сочи снова задерживаются 50 рейсов. Перенесли вылеты в Москву, Тель-Авив, Самару, Саратов и другие города

В аэропорту Сочи задерживаются 25 рейсов на вылет и 25 на прилет. Задержки вызваны ограничением работы аэропортов других городов

22 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках нескольких рейсов. По данным онлайн-табло на 11:00, на вылет задерживается 25 рейсов. Среди них самолеты в Омск, Москву, Тель-Авив, Чебоксары, Хургаду, Пермь, Уфу, Казань, Санкт-Петербург, Самару, Стамбул, Анталью, Киров, Саратов, Нижнекамск, Батуми и Новосибирск.

На прилет задерживаются 25 рейсов из Еревана, Тюмени, Дубая, Омска, Перми, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Саратова, Казани, Тель-Авива, Уфы, Челябинска, Чебоксар, Антальи, Самары, Батуми, Кирова и Нижнекамска.