В международном аэропорту Сочи снова задерживаются 50 рейсов. Перенесли вылеты в Москву, Тель-Авив, Самару, Саратов и другие города

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживаются 25 рейсов на вылет и 25 на прилет. Задержки вызваны ограничением работы аэропортов других городов

22 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках нескольких рейсов. По данным онлайн-табло на 11:00, на вылет задерживается 25 рейсов. Среди них самолеты в Омск, Москву, Тель-Авив, Чебоксары, Хургаду, Пермь, Уфу, Казань, Санкт-Петербург, Самару, Стамбул, Анталью, Киров, Саратов, Нижнекамск, Батуми и Новосибирск.

На прилет задерживаются 25 рейсов из Еревана, Тюмени, Дубая, Омска, Перми, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Саратова, Казани, Тель-Авива, Уфы, Челябинска, Чебоксар, Антальи, Самары, Батуми, Кирова и Нижнекамска.

В Сочи запустили круглосуточный автобус:

Задержки на вылет и прилет составляют от одного до пяти часов. Они вызваны ограничением работы из-за атак БПЛА аэропортов Москвы, а также аэропортов Саратова, Самары, Нижнего Новгорода и Калуги 21 и 22 июля — о них сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. 

19 июля в телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили, что из-за вводимых ограничений авиакомпании вынуждены корректировать расписание полетов. Возможны отмены, переносы или объединения рейсов. 

Как писали Юга.ру, 21 июля в Госдуме предложили запустить в Геленджик чартерные рейсы.

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