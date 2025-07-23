Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
За полгода банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 17,9 млрд рублей
С начала 2025 года Уралсиб нарастил объемы ипотеки в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,9 млрд рублей.
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В январе-июне выросла доля кредитования на покупку жилья по собственным ипотечным программам банка — в 5,7 раза (до 9,9 млрд рублей). Выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились за тот же период в 1,6 раза и достигли 7,9 млрд рублей.
Ипотечный портфель Уралсиба с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года вырос со 132,7 млрд до 147,4 млрд рублей.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут поменять расходные лимиты по бизнес-картам онлайн.
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