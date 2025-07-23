Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

С начала 2025 года Уралсиб нарастил объемы ипотеки в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,9 млрд рублей.

В январе-июне выросла доля кредитования на покупку жилья по собственным ипотечным программам банка — в 5,7 раза (до 9,9 млрд рублей). Выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились за тот же период в 1,6 раза и достигли 7,9 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года вырос со 132,7 млрд до 147,4 млрд рублей.