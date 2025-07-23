Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

За полгода банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 17,9 млрд рублей

С начала 2025 года Уралсиб нарастил объемы ипотеки в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,9 млрд рублей. 

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В январе-июне выросла доля кредитования на покупку жилья по собственным ипотечным программам банка — в 5,7 раза (до 9,9 млрд рублей). Выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились за тот же период в 1,6 раза и достигли 7,9 млрд рублей. 

Ипотечный портфель Уралсиба с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года вырос со 132,7 млрд до 147,4 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, клиенты Уралсиба смогут поменять расходные лимиты по бизнес-картам онлайн.

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