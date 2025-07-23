Трухлявый заповедник, компостер и наблюдение за насекомыми. В Краснодаре пройдет пикник с пользой
В краснодарском Аптекарском огороде школы № 70 состоятся садовые работы и пикник (0+)
Аптекарский огород школы № 70 в своем телеграм-канале анонсировал на 25 июля садовые работы и пикник.
Дети и взрослые будут поливать огород и компостер, смогут увидеть трухлявый заповедник, понаблюдать за насекомыми, понюхать апельсиновую, барбарисовую, яблочную и клубничную мяту, а также задать интересующие вопросы хранителю огорода Виталию Павлову.
После садовых работ участники устроят пикник. Организаторы просят взять с собой:
- что-то, на чем сидеть;
- головной убор и удобную одежду, закрывающую конечности;
- средство от комаров;
- питьевую воду 0,7-1 литр на человека;
- еду для пикника: сладости, хлеб, сыр, овощи;
- многоразовую посуду.
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Мероприятие состоится 25 июля в 17:00 в микрорайоне Гидростроителей между школами № 70 и № 69, возле здания по улице Игнатова, 49/1. Подробное местоположение можно увидеть тут. Участие бесплатное.
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