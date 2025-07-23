Трухлявый заповедник, компостер и наблюдение за насекомыми. В Краснодаре пройдет пикник с пользой

В краснодарском Аптекарском огороде школы № 70 состоятся садовые работы и пикник (0+)

Аптекарский огород школы № 70 в своем телеграм-канале анонсировал на 25 июля садовые работы и пикник.

Дети и взрослые будут поливать огород и компостер, смогут увидеть трухлявый заповедник, понаблюдать за насекомыми, понюхать апельсиновую, барбарисовую, яблочную и клубничную мяту, а также задать интересующие вопросы хранителю огорода Виталию Павлову.

После садовых работ участники устроят пикник. Организаторы просят взять с собой: