Трухлявый заповедник, компостер и наблюдение за насекомыми. В Краснодаре пройдет пикник с пользой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Аптекарском огороде школы № 70 состоятся садовые работы и пикник (0+)

Аптекарский огород школы № 70 в своем телеграм-канале анонсировал на 25 июля садовые работы и пикник. 

Дети и взрослые будут поливать огород и компостер, смогут увидеть трухлявый заповедник, понаблюдать за насекомыми, понюхать апельсиновую, барбарисовую, яблочную и клубничную мяту, а также задать интересующие вопросы хранителю огорода Виталию Павлову. 

После садовых работ участники устроят пикник. Организаторы просят взять с собой:

  • что-то, на чем сидеть;
  • головной убор и удобную одежду, закрывающую конечности;
  • средство от комаров;
  • питьевую воду 0,7-1 литр на человека;
  • еду для пикника: сладости, хлеб, сыр, овощи;
  • многоразовую посуду.

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Мероприятие состоится 25 июля в 17:00 в микрорайоне Гидростроителей между школами № 70 и № 69, возле здания по улице Игнатова, 49/1. Подробное местоположение можно увидеть тут. Участие бесплатное. 

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр собирает кукол и пупсов до 5 августа. Из них создадут арт-объект.

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