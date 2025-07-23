Краснодарский экоцентр объявил акцию по сбору кукол и пупсов. Из них создадут арт-объект

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре в экоцентре «Чистая среда» начали принимать пластиковых кукол и пупсов

22 июля краснодарский экоцентр «Чистая среда» объявил сбор пластиковых кукол и пупсов. Их принимают до 5 августа.

Из игрушек треш-арт художница Елена Славных создаст арт-объект.

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«Ваша игрушка вместо того, что отправиться на свалку, может получить вторую жизнь и стать частью уникальной художественной инсталляции», — объяснили организаторы.

Что приносить: кукол и пупсов высотой от 30 см и больше в любом состоянии (сломанные, целые, б/у, отдельные части игрушек).

Игрушки принимают ежедневно с 12:00 до 20:00 в экоцентре «Чистая среда» по улице Одесской, 48В. Для кукол и пупсов будет стоять отдельный контейнер.

Напомним, краснодарский Экоцентр — первое в крае место, где принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.

Как писали Юга.ру, суд на два месяца приостановил работу свалки в Усть-Лабинском районе. Мусорный полигон ежегодно горит.

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Краснодарский экоцентр объявил акцию по сбору кукол и пупсов. Из них создадут арт-объект
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