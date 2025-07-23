Жара до 43 °C и мало осадков. Какой будет погода в Краснодарском крае в конце июля и в августе

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани во второй половине лета

Шувалов отметил, что аномально высокие температуры продержатся до конца июля, а в начале августа погода немного смягчится.

23 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своем телеграм-канале, что с начала следующей недели в Краснодарском крае ожидается экстремальная жара. Днем столбики термометра поднимутся до 43 °C.

Сначала регион накроют ливни, грозы и ветер с порывами до 25 м/с, а после воздух на Кубани остынет до 30 °C.

«В ближайшие 5–6 дней кубанцам придется пережить пик жары, затем — кратковременную, но бурную непогоду, и только после этого температура станет комфортнее», — рассказал метеоролог.



По данным «Известий», в августе в Краснодарском крае и Крыму синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду и мало осадков. Днем в регионах — 31-36 °C, а ночью — 21-25 °C.



В начале месяца жара будет ощущаться особенно сильно, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют избегать долгого пребывания на улице в пик солнечной активности.

Температура воды в Сочи будет колебаться от 24 °C до 27 °C. В Ялте море будет чуть прохладнее — до 25 °C, а в Анапе прогреется до 26 °C.