Жители десятков улиц Краснодара 23 июля останутся без воды и света
В разных районах Краснодара запланированы отключения электричества и водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 23 июля в Краснодаре отключат воду.
С 9:00 до 14:00 без ресурса останутся абоненты частного сектора в поселке Новознаменском по улицам::
- Базарная;
- от Есенина до Знаменской (четная и нечетная стороны).
С 13:00 до 17:00 водоснабжение отключат по адресам:
- Промышленная, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/3, 25 — ДДУ №133.
По данным «ЕДДС Краснодар», также 23 июля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся улицы:
- Кропоткина, 165-185, 189;
- Трубилина, 124;
- Власова, 2-36, 3-39, 159-163, 187-195, 158-168;
- 1-я Линия, 53-113, 50-86, 209-247, 142-184;
- 2-я Линия, 58-60, 124;
- 3-я Линия, 47-57;
- Урицкого, 143-165, 183-201;
- Энгельса, 61-111, 60-88;
- Северная, 133-169;
- Передерия, 68-94, 95-125;
- Артиллерийская, 19, 127-203, 98-156;
- Космонавтов, 21-43;
- Дзержинского, 32-36, 35-81;
- Черноморская, 1-3, 2-62, 31-61;
- Крымская, 12-22, 9-23;
- 2-я Линия поймы реки Кубань, 40-58, 35-53;
- Темрюкская 1-7, 4-6, 12-28, 11-21;
- Ростовская, 30;
- Московская, 6;
- Островского, 21;
- Армавирская, 29, 37, 49, 60;
- 40-летия Победы, 32, 52, 52/3, 54;
- Коллективная, 43, 45;
- имени Баумана, 25, 40-44;
- Темрюкская, 42-48, 41-45;
- Красных партизан, 235-243;
- Горького, 162-190, 190/5.
А с 13:00 до 17:00:
- Березанская, 37;
- Головатого, 490-530, 493-533;
- Кузнечная, 167, 167/1;
- Березанская, 38-54, 35-37;
- Бульварное кольцо, 24;
- проспект Чекистов, 21, 23, 25, 25/1, 27/6, 27/9, 34/а.
Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.
Как писали Юга.ру, 22 июля в Кабардино-Балкарии сошел сель, который оставил часть города без воды, света и газа. Земляные массы продолжают спускаться с гор.