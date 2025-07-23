Жители десятков улиц Краснодара 23 июля останутся без воды и света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В разных районах Краснодара запланированы отключения электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 23 июля в Краснодаре отключат воду.

С 9:00 до 14:00 без ресурса останутся абоненты частного сектора в поселке Новознаменском по улицам::

  • Базарная;
  • от Есенина до Знаменской (четная и нечетная стороны).

С 13:00 до 17:00 водоснабжение отключат по адресам:

  • Промышленная, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/3, 25 — ДДУ №133.

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По данным «ЕДДС Краснодар», также 23 июля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся улицы:

  • Кропоткина, 165-185, 189;
  • Трубилина, 124;
  • Власова, 2-36, 3-39, 159-163, 187-195, 158-168;
  • 1-я Линия, 53-113, 50-86, 209-247, 142-184;
  • 2-я Линия, 58-60, 124;
  • 3-я Линия, 47-57;
  • Урицкого, 143-165, 183-201;
  • Энгельса, 61-111, 60-88;
  • Северная, 133-169;
  • Передерия, 68-94, 95-125;
  • Артиллерийская, 19, 127-203, 98-156;
  • Космонавтов, 21-43;
  • Дзержинского, 32-36, 35-81;
  • Черноморская, 1-3, 2-62, 31-61;
  • Крымская, 12-22, 9-23;
  • 2-я Линия поймы реки Кубань, 40-58, 35-53;
  • Темрюкская 1-7, 4-6, 12-28, 11-21;
  • Ростовская, 30;
  • Московская, 6;
  • Островского, 21;
  • Армавирская, 29, 37, 49, 60;
  • 40-летия Победы, 32, 52, 52/3, 54;
  • Коллективная, 43, 45;
  • имени Баумана, 25, 40-44;
  • Темрюкская, 42-48, 41-45;
  • Красных партизан, 235-243;
  • Горького, 162-190, 190/5.

А с 13:00 до 17:00:

  • Березанская, 37;
  • Головатого, 490-530, 493-533;
  • Кузнечная, 167, 167/1;
  • Березанская, 38-54, 35-37;
  • Бульварное кольцо, 24;
  • проспект Чекистов, 21, 23, 25, 25/1, 27/6, 27/9, 34/а.

Отметим, что в Краснодаре график «плановых» отключений электричества продлили до 31 июля. Свет отключают ежемесячно. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. Помимо этого, из-за июльской жары краснодарцы сталкиваются с аварийными отключениями электричества.

Как писали Юга.ру, 22 июля в Кабардино-Балкарии сошел сель, который оставил часть города без воды, света и газа. Земляные массы продолжают спускаться с гор.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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