Жители десятков улиц Краснодара 23 июля останутся без воды и света

В разных районах Краснодара запланированы отключения электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 23 июля в Краснодаре отключат воду.



С 9:00 до 14:00 без ресурса останутся абоненты частного сектора в поселке Новознаменском по улицам::

Базарная;

от Есенина до Знаменской (четная и нечетная стороны).

С 13:00 до 17:00 водоснабжение отключат по адресам: