В Краснодаре появился клуб медленного чтения. На первой встрече обсудят пьесу «Вишневый сад»

«До сих пор «Вишневый сад» остается одним из самых неоднозначных произведений русской литературы. А ведь это своеобразное завещание Чехова, написанное накануне грандиозных событий ХХ в. Мы обратимся к архитектуре здания самой мрачной российской драмы, сложенной из фарсовых кирпичей. Применим прием Festinalente — опыт медленного чтения», — отметили организаторы.

Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.

Мероприятие состоится 25 июля в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.