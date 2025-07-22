В Краснодаре появился клуб медленного чтения. На первой встрече обсудят пьесу «Вишневый сад»

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском книжном пройдет встреча клуба медленного чтения с филологом (16+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 25 июля встречу клуба медленного чтения, посвященную пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».  

На мероприятии участники обсудят:

  • почему Раневская смеется, когда теряет все;
  • кто на самом деле «вырубает» вишневый сад — Лопахин, время или сами герои;
  • о чем говорит чеховская символика увядания;
  • почему звук лопнувшей струны — главная загадка пьесы и другое. 

«Феномен русской литературы»:

«До сих пор «Вишневый сад» остается одним из самых неоднозначных произведений русской литературы. А ведь это своеобразное завещание Чехова, написанное накануне грандиозных событий ХХ в. Мы обратимся к архитектуре здания самой мрачной российской драмы, сложенной из фарсовых кирпичей. Применим прием Festinalente — опыт медленного чтения», — отметили организаторы. 

Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги. 

Мероприятие состоится 25 июля в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация

Как писали Юга.ру, 31 июля в Краснодаре в кино покажут экспериментальный спектакль «Собачье сердце» по Булгакову.

Афиша Город Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События

Новости

«Миротворец» назвал ФК «Краснодар» «врагами Украины» за акцию с детьми участников СВО
В Краснодаре появился клуб медленного чтения. На первой встрече обсудят пьесу «Вишневый сад»
В центре Краснодара снесли жилой дом конца XIX века. На его месте построят новодел
Мировые хиты, фьюжн и кубинские ритмы. В Геленджике пройдет серия джазовых концертов
В Краснодаре могут появиться новые улицы с именами Кобзона и Воржева
Следком возбудил уголовное дело против полицейских, сливающих информацию журналистам. Нарушения выявили в Краснодарском крае

Лента новостей

Нет сети
17 июля, 16:45
Нет сети
Как и почему в России массово отключают мобильный интернет
Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов
Сегодня, 10:13
Россиянам хотят запретить кормить животных возле многоквартирных домов
Штраф — до 5 тыс. рублей
В международном аэропорту Сочи снова задерживаются 50 рейсов
Сегодня, 12:10
В международном аэропорту Сочи снова задерживаются 50 рейсов
Перенесли вылеты в Москву, Тель-Авив, Самару, Саратов и другие города

Реклама на сайте