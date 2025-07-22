В Краснодаре появился клуб медленного чтения. На первой встрече обсудят пьесу «Вишневый сад»
В краснодарском книжном пройдет встреча клуба медленного чтения с филологом (16+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 25 июля встречу клуба медленного чтения, посвященную пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
На мероприятии участники обсудят:
- почему Раневская смеется, когда теряет все;
- кто на самом деле «вырубает» вишневый сад — Лопахин, время или сами герои;
- о чем говорит чеховская символика увядания;
- почему звук лопнувшей струны — главная загадка пьесы и другое.
«Феномен русской литературы»:
«До сих пор «Вишневый сад» остается одним из самых неоднозначных произведений русской литературы. А ведь это своеобразное завещание Чехова, написанное накануне грандиозных событий ХХ в. Мы обратимся к архитектуре здания самой мрачной российской драмы, сложенной из фарсовых кирпичей. Применим прием Festinalente — опыт медленного чтения», — отметили организаторы.
Встречу проведет кандидат филологических наук, заслуженный доцент КубГУ Олег Панаэтов. Все участники получат скидку 10% в «Чарли» на покупку любой книги.
Мероприятие состоится 25 июля в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.
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