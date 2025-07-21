В аэропорту Сочи задерживаются 55 рейсов. Перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Дубай и другие города

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи задерживается 31 самолет на вылет и 24 на прилет. Задержки вызваны ограничениями полетов в авиагавани Москвы

21 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках нескольких рейсов. По данным онлайн-табло на 13:00, на вылет задерживается 31 рейс, включая те, на которые закончилась регистрация и посадка. Большинство задержанных самолетов отправляются в Москву. Также среди них рейсы в Чебоксары, Ульяновск, Санкт-Петербург, Челябинск, Сыктывкар, Сургут, Киров, Саратов, Казань, Нижнекамск, Дубай, Магнитогорск. 

На прилет задерживаются 24 рейса, 14 из них — из аэропортов столицы. Также опаздывают самолеты из Новосибирска, Сургута, Саратова, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Челябинска и Кирова.

Задержки на прилет и вылет в аэропорту Сочи вызваны ограничением работы аэропортов Москвы. Они вводились из-за атак БПЛА. 

В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения начали действовать с 17 июля, в аэропорту Внуково — с 18 июля. В определенные периоды они прекращались и самолеты летали в штатном режиме. 

Альтернатива «Ласточке»:

В аэропорту Шереметьево 19 и 20 июля несколько раз вводили план «Ковер» — особый режим, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. 

В телеграм-канале аэропорта Сочи сообщили, что авиагавань работает в штатном режиме. В течение 21 июля авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов. 

По словам сотрудников аэропорта, скоплений пассажиров нет, а тем, чьи рейсы задержали, предоставляют питание, напитки и при необходимости размещение в гостинице. 

По данным Ассоциации Туроператоров, с 1 мая по 21 июня 2025 года российские аэропорты закрывали более 260 раз. Основная причина ограничений — угроза воздушному движению из-за БПЛА и работы ПВО. Чаще всего закрывали аэропорты Москвы, а также Калуги, Саратова, Казани, Тамбова, Сантк-Петербурга и Ярославля.

Как писали Юга.ру, 18 июля в аэропорт Геленджика прибыл первый самолет из Москвы. Это первый полет на курорт после открытия аэропорта. 

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