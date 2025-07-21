В аэропорту Сочи задерживаются 55 рейсов. Перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Дубай и другие города

В аэропорту Сочи задерживается 31 самолет на вылет и 24 на прилет. Задержки вызваны ограничениями полетов в авиагавани Москвы

21 июля аэропорт Сочи сообщил о задержках нескольких рейсов. По данным онлайн-табло на 13:00, на вылет задерживается 31 рейс, включая те, на которые закончилась регистрация и посадка. Большинство задержанных самолетов отправляются в Москву. Также среди них рейсы в Чебоксары, Ульяновск, Санкт-Петербург, Челябинск, Сыктывкар, Сургут, Киров, Саратов, Казань, Нижнекамск, Дубай, Магнитогорск.

На прилет задерживаются 24 рейса, 14 из них — из аэропортов столицы. Также опаздывают самолеты из Новосибирска, Сургута, Саратова, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Челябинска и Кирова.

Задержки на прилет и вылет в аэропорту Сочи вызваны ограничением работы аэропортов Москвы. Они вводились из-за атак БПЛА.

В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения начали действовать с 17 июля, в аэропорту Внуково — с 18 июля. В определенные периоды они прекращались и самолеты летали в штатном режиме.