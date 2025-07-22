В Краснодарском крае начался сезон аллергии. Активно цветет амброзия и другие растения
Синоптики сообщили о высокой активности растений-аллергенов на Кубани
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», с 22 по 31 июля, кроме 30 июля, в большинстве районов Краснодарского края, в том числе в Краснодаре, ожидается высокая активность пыльцы амброзии, сорняков, полыни и злаков. 30 июля прогнозируется низкая активность.
Меньше всего пыльцу почувствуют в Анапе, поселке Супсех, Тамани, на Азовском побережье от Темрюка до села Ачуево, Белореченске, Нижнебаканской, Тбилисской и других станицах.
Умеренная активность коснется станицу Старотитаровскую, Крымск, Абинск, станицу Северскую, Тихорецк и другие населенные пункты.
Редакторка Юга.ру рассказала, что уже почувствовала в Краснодаре первые признаки аллергии.
«Вчера впервые за лето почувствовала первые признаки аллергии на амброзию. Был небольшой насморк, слабость, зуд и болела голова. Я страдаю аллергией уже 10 лет, но каждый год она начинается примерно в середине августа. В конце июля никогда не беспокоила, это слишком рано. Даже не знаю, с чем это может быть связано…», — прокомментировала она.
В марте «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков «Активность пыльцы». Он помогает заранее получать предупреждения о начале сезона цветения и принимать меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней.
Сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Прогноз корректируют с помощью свежих данных о погоде.
В Краснодарском крае сезон цветения амброзии начинается со второй половины июля. По статистике, каждый третий житель Краснодарского края страдает поллинозом — хроническим заболеванием, которое вызывает пыльца растений. Причем каждый год количество аллергиков увеличивается на 2-3 тыс. человек.
Ученые разрабатывают вакцину от аллергии на амброзию:
15 июля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, как бороться с амброзией. Ее нужно вырывать с корнем, скашивать или истреблять гербицидами. При необходимости покоса мэрия просит позвонить граждан в Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (861) 214-33-36 или набрать 050.
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