В Краснодарском крае начался сезон аллергии. Активно цветет амброзия и другие растения

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», с 22 по 31 июля, кроме 30 июля, в большинстве районов Краснодарского края, в том числе в Краснодаре, ожидается высокая активность пыльцы амброзии, сорняков, полыни и злаков. 30 июля прогнозируется низкая активность.

Меньше всего пыльцу почувствуют в Анапе, поселке Супсех, Тамани, на Азовском побережье от Темрюка до села Ачуево, Белореченске, Нижнебаканской, Тбилисской и других станицах.

Умеренная активность коснется станицу Старотитаровскую, Крымск, Абинск, станицу Северскую, Тихорецк и другие населенные пункты.

Редакторка Юга.ру рассказала, что уже почувствовала в Краснодаре первые признаки аллергии.

«Вчера впервые за лето почувствовала первые признаки аллергии на амброзию. Был небольшой насморк, слабость, зуд и болела голова. Я страдаю аллергией уже 10 лет, но каждый год она начинается примерно в середине августа. В конце июля никогда не беспокоила, это слишком рано. Даже не знаю, с чем это может быть связано…», — прокомментировала она.