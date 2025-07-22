В Кабардино-Балкарии сошел сель, который оставил часть города без воды, света и газа. Земляные массы продолжают спускаться с гор

Режим ЧС объявили в районе схода селя в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии

Сель повредил опоры моста на федеральной дороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Движение на этом участке трассы закрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендуют использовать объездную дорогу.

22 июля МЧС Кабардино-Балкарии сообщило , что в Тырныаузе Эльбрусского района сошел сель. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали.

Кроме того, сель повредил коммуникации. Без электричества, воды и газа осталась часть Тырныауза. На базе школы №3 развернули пункт временного размещения. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС регионального характера.

По состоянию на 07:30, сход селевых масс в районе реки Герхожан-суу продолжается. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что в ближайшие несколько дней в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках.