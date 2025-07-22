В Кабардино-Балкарии сошел сель, который оставил часть города без воды, света и газа. Земляные массы продолжают спускаться с гор

Кабардино-Балкария

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Казбека Кокова
    © Скриншот фото из телеграм-канала Казбека Кокова

Режим ЧС объявили в районе схода селя в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии

22 июля МЧС Кабардино-Балкарии сообщило, что в Тырныаузе Эльбрусского района сошел сель. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали.

Сель повредил опоры моста на федеральной дороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Движение на этом участке трассы закрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендуют использовать объездную дорогу.

Затоплены 20 домов, мост и палаточный лагерь:

Кроме того, сель повредил коммуникации. Без электричества, воды и газа осталась часть Тырныауза. На базе школы №3 развернули пункт временного размещения. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС регионального характера.

По состоянию на 07:30, сход селевых масс в районе реки Герхожан-суу продолжается. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что в ближайшие несколько дней в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и усиление ветра, возможен подъем уровня воды в реках.

Как писали Юга.ру, в середине мая в Дагестане обвал скалы перекрыл дорогу к 53 селам, где живут 14 тыс. человек.

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В Кабардино-Балкарии сошел сель, который оставил часть города без воды, света и газа. Земляные массы продолжают спускаться с гор
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