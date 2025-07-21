Россияне смогут бесплатно проверить пробег автомобиля на сайте Автотеки

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей Автотека от Авито запустил новую функцию — бесплатную проверку пробега

Теперь в специальном разделе на сайте Автотеки можно проверить, меняли ли показания одометра у интересующего автомобиля. Пробег входит в пятерку ключевых параметров при выборе машины с пробегом, показывает исследование Авито Авто и ИПСОС КОМКОН за апрель 2025 года. Новая функция Автотеки направлена на повышение прозрачности и безопасности рынка подержанных авто. Сервис быстро и достоверно покажет, совпадает ли указанный пробег с «родным».

Для проверки Автотека использует данные из обширной базы, включающей информацию от более чем 4000 дилерских центров, СТО и других закрытых источников. Чтобы проверить пробег: войдите в аккаунт Автотеки или зарегистрируйтесь;

На специальной странице введите VIN или номер кузова автомобиля. Каждый пользователь может сделать до трех бесплатных проверок.

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Если система обнаружит изменения пробега, подробности об эксплуатации машины можно узнать, заказав полный отчет Автотеки. В нем содержится вся история автомобиля: количество владельцев, данные о ДТП, ремонтах, ограничениях и другие. Эта информация поможет выбрать подходящий автомобиль, принять взвешенное решение и снизить риски при покупке.

Если данных о пробеге нет, возможно, автомобиль новый или его не обслуживали у партнеров Автотеки.

По словам управляющего директора Автотеки Андрея Тумкина, запуск бесплатной проверки пробега связан с важностью этого показателя для покупателей — он наиболее существенно влияет на состояние машины. Эксперт также отметил, что самостоятельный поиск достоверных данных часто занимает много времени, а его результаты не являются гарантировано точными. Автоматическая проверка Автотеки по множеству официальных каналов снижает риск ошибок.