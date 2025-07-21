Суд приостановил работу свалки в Усть-Лабинском районе. Мусорный полигон ежегодно горит

Краснодарский край

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  • © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com
    © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com

После очередного пожара суд приостановил работу Двубратского мусорного полигона

21 июля Росприроднадзор сообщил, что суд на 60 суток приостановил работу Двубратского мусорного полигона в Усть-Лабинском районе. Такое решение вынесли после очередного пожара на свалке.

Также следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Мусорный полигон в Новороссийске расширят за 1,1 млрд рублей:

«Объект не впервые попадает в поле зрения службы. Только за 2024 год здесь зафиксировали не менее трех возгораний», — сообщили в Росприроднадзоре.

Полигон эксплуатирует ООО «ТрансАльянс-Юг».

Напомним, Двубратская свалка горит ежегодно. В 2024 году пожары произошли в июле и августе. В марте 2025-го полигон горел несколько дней. Полиция заподозрила, что его подожгли.

Мусорный полигон около поселка Двубратского принимает отходы из Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского и Кореновского районов. Свалку должны начать рекультивировать в середине 2027 года.

Как писали Юга.ру, в конце июня произошел пожар на мусорном полигоне под Армавиром.

Мусор Пожары Суд Усть-Лабинский район Экология

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