Суд приостановил работу свалки в Усть-Лабинском районе. Мусорный полигон ежегодно горит

После очередного пожара суд приостановил работу Двубратского мусорного полигона

21 июля Росприроднадзор сообщил, что суд на 60 суток приостановил работу Двубратского мусорного полигона в Усть-Лабинском районе. Такое решение вынесли после очередного пожара на свалке. Также следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

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«Объект не впервые попадает в поле зрения службы. Только за 2024 год здесь зафиксировали не менее трех возгораний», — сообщили в Росприроднадзоре. Полигон эксплуатирует ООО «ТрансАльянс-Юг». Напомним, Двубратская свалка горит ежегодно. В 2024 году пожары произошли в июле и августе. В марте 2025-го полигон горел несколько дней. Полиция заподозрила, что его подожгли. Мусорный полигон около поселка Двубратского принимает отходы из Усть-Лабинского, Выселковского, Тбилисского и Кореновского районов. Свалку должны начать рекультивировать в середине 2027 года.