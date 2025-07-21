В Северском районе стартовал молодежный форум «Регион 93»

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

С 21 июля по 22 августа 2025 года в Северском районе пройдет форум «Регион 93». Он соберет больше 2000 молодых жителей региона для общения, поиска единомышленников и встреч с представителями власти

Участников ждет насыщенная программа: лекции экспертов, мастер-классы, креативные сессии и вечерние мероприятия. Особенность «Региона 93» — неформальная атмосфера, молодежь может напрямую пообщаться с представителями власти и экпертами из разных сфер: творчества, науки, спорта, СМИ, волонтерства, образования и других.

Основная цель площадки — помочь молодым людям получить новые знания, развить навыки и реализовать свои идеи.

В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани:

Событие ежегодно организует Департамент молодежной политики Краснодарского края. По традиции, форум посетит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, замгубернатора Анна Минькова, главы муниципальных образований и другие гости.

Технологическую поддержку форума обеспечивает МТС. Компания развернула мобильную связь и интернет на удаленной территории проведения, чтобы участники оставались на связи все дни работы лагеря. Дополнительно эксперты МТС проведут для гостей бесплатные образовательные секции по профориентации и работе с цифровыми продуктами.

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Вениамин Кондратьев Молодежная политика МТС общество Северский район Форумы

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