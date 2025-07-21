В Северском районе стартовал молодежный форум «Регион 93»

С 21 июля по 22 августа 2025 года в Северском районе пройдет форум «Регион 93». Он соберет больше 2000 молодых жителей региона для общения, поиска единомышленников и встреч с представителями власти

Участников ждет насыщенная программа: лекции экспертов, мастер-классы, креативные сессии и вечерние мероприятия. Особенность «Региона 93» — неформальная атмосфера, молодежь может напрямую пообщаться с представителями власти и экпертами из разных сфер: творчества, науки, спорта, СМИ, волонтерства, образования и других.

Основная цель площадки — помочь молодым людям получить новые знания, развить навыки и реализовать свои идеи.

В Краснодаре появился новый гимн молодежи Кубани: Что об этом думают жители и авторы предыдущего гимна

Событие ежегодно организует Департамент молодежной политики Краснодарского края. По традиции, форум посетит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, замгубернатора Анна Минькова, главы муниципальных образований и другие гости.