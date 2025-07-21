Вышел трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Когда премьера?

Киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Второй боевик посвящен турниру, подготовка к которому шла в первой части.

Ролик показывает, как популярного в прошлом голливудского актера Джонни Кейджа приглашают на легендарный турнир. Состязание, известное как «Смертельная битва», сталкивает друг с другом бойцов Земного царства и Внешнего мира. В трейлере можно увидеть Рейдена, Китану, Джейда, Бараки, Скорпиона, Би-Хана и Шао Кана.