Вышел трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мортал Комбат 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Entertainment»
    Кадр из трейлера к фильму «Мортал Комбат 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «Entertainment»

В сети появился первый трейлер «Мортал Комбат 2» (18+)

Киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Второй боевик посвящен турниру, подготовка к которому шла в первой части.

Ролик показывает, как популярного в прошлом голливудского актера Джонни Кейджа приглашают на легендарный турнир. Состязание, известное как «Смертельная битва», сталкивает друг с другом бойцов Земного царства и Внешнего мира. В трейлере можно увидеть Рейдена, Китану, Джейда, Бараки, Скорпиона, Би-Хана и Шао Кана.

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Главную роль играет звезда «Пацанов» Карл Урбан. Также в фильме задействованы Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Дэймон Херриман, Мартин Форд, Десмонд Чиам и Ана Нгуен.

«Мортал Комбат 2» является продолжением вышедшего в 2021 году фильма, ставшего перезапуском кинофраншизы. Ожидается, что лента выйдет в мировой прокат 24 октября.

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Вышел трейлер фильма «Мортал Комбат 2». Когда премьера?
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