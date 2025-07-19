В Краснодарском крае трехлетний Максим Попов нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

Максиму было меньше месяца, когда у него выявили тяжелый порок сердца. По госквоте мальчика направили в медцентр в Новосибирске, где дважды прооперировали. После этого Максим восстанавливался тяжело.



Когда жизни мальчика уже ничего не угрожало, его перевели из реанимации в терапию. Врачи вылечили сердце, но у Максима сильно пострадала центральная нервная система — он перенес инсульт, развился частичный паралич левой половины тела. Его стали реабилитировать.



«Русфонд» дважды помог Максиму оплатить лечение в Москве. Теперь он неплохо говорит, владеет обеими руками, пробует ходить сам и посещает детский сад. Врачи заявляют, что лечение необходимо продолжать.



«У Максима состояние после инсульта, центральный левосторонний гемипарез, задержка моторного и речевого развития. Благодаря лечению у ребенка окрепли мышцы, увеличилась двигательная активность и объем движений в левых руке и ноге, он научился ползать на четвереньках, спускается с дивана, ходит с поддержкой за правую руку, пытается делать самостоятельные шаги. Активизировалась речевая функция, Максим может сложить простую фразу, появился указательный жест. Мальчику необходимо продолжать лечение, направленное на развитие моторных навыков, речи, улучшение психоэмоционального состояния», — рассказала невролог института медицинских технологий в Москве Елена Малахова.



В семье Поповых двое детей. Родителям Максима сложно самостоятельно оплатить лечение. Всего требуется 251 447 рублей .



Как помочь Максиму?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Максима Попова);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Максима Попова. Без НДС.