Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре 18 июля. На каких улицах нет света?
18 июля в трех микрорайонах Краснодара отключили электричество из-за аварии
18 июля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе из-за повреждения на линии. Без света остались улицы: Белградская, Болгарская, Ильская, Сербская, Донбасская, Победы, Шипкинская, Феодосийская, Черногорская.
В ЕДДС заявили, что эту аварию уже устранили и вернули ресурс жителям.
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Позже в Карасунском округе произошла еще одна энергоавария. Электричества нет на улицах: Маяковского, Ставропольская, Юшковский переулок, 2-я Пятилетка, Селезнева, Таманская. На месте работает бригада.
Также в центре Краснодара в связи с повреждениями на линии и отключением подстанций без света остаются улицы: Володарского, Щорса, Короленко, Радио, Карасунская набережная, Головатого, Березанская, Северная, Корницкого, Ломоносова.
Помимо этого, в Прикубанском округе авария обесточила улицы: Чернышевского, Некрасова, Достоевского, 40-летия Победы, Весенняя.
Напомним, что помимо аварийных отключений, в Краснодаре ежемесячно планово отключают электричество. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей.
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