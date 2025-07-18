Четыре энергоаварии произошли в Краснодаре 18 июля. На каких улицах нет света?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 июля в трех микрорайонах Краснодара отключили электричество из-за аварии

18 июля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе из-за повреждения на линии. Без света остались улицы: Белградская, Болгарская, Ильская, Сербская, Донбасская, Победы, Шипкинская, Феодосийская, Черногорская.

В ЕДДС заявили, что эту аварию уже устранили и вернули ресурс жителям.

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Позже в Карасунском округе произошла еще одна энергоавария. Электричества нет на улицах: Маяковского, Ставропольская, Юшковский переулок, 2-я Пятилетка, Селезнева, Таманская. На месте работает бригада.

Также в центре Краснодара в связи с повреждениями на линии и отключением подстанций без света остаются улицы: Володарского, Щорса, Короленко, Радио, Карасунская набережная, Головатого, Березанская, Северная, Корницкого, Ломоносова.

Помимо этого, в Прикубанском округе авария обесточила улицы: Чернышевского, Некрасова, Достоевского, 40-летия Победы, Весенняя.

Напомним, что помимо аварийных отключений, в Краснодаре ежемесячно планово отключают электричество. В отдельные дни без ресурса остаются тысячи жителей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре и Новороссийске управляющая компания оформляет фиктивные собрания жильцов и меняет условия договоров.

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