«Шипит, бурлит и воняет». Ростовская река Гнилуша напугала жителей своим зеленым цветом

Ростовская область

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Подъем»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Подъем»

Жители Красного Сулина Ростовской области забили тревогу из-за состояния реки Гнилуши

17 июля телеграм-канал «Подъем» опубликовал видео, снятое в Красном Сулине Ростовской области. Местная жительница показала, как выглядит река Гнилуша, которая протекает через весь город.

«Это не Китай или Вьетнам, это у нас речка так цветет. Прямо слышно, как она пузырится», — говорит женщина.

По словам горожан, река сейчас больше напоминает болото. Воду затянуло зеленой пленкой, которая «шипит, бурлит и воняет». Местные опасаются, что такое цветение может быть опасно для людей и экосистемы. Некоторые считают, что река позеленела из-за слива сточных вод и отсутствия очистки русла.

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В администрации Красносулинского района сказали, что все происходящее с водоемом — «естественный процесс» из-за сильной жары до 40 °С в тени. По словам чиновников, каждый год специалисты берут воду из реки на анализ — газы не выделяются.

«Но цветение присутствует во всех водоемах. Поэтому ничего такого социально и экологически опасного не происходит, просто это летний период, так бывает. Каждый год отмечают, что цветут реки. Это такой естественный процесс», — объяснили чиновники.

Что касается очистки русла Гнилуши, то в администрации заявили, что это не входит в их компетенцию. Кроме того, денег на это в бюджете нет.

«Чтобы как-то экологически скрасить эти территории, мы организуем волонтеров и убираем прибрежные территории за нерадивыми туристами: бутылочки, этикетки. А непосредственно само дно, устье рек — это уже проект, который требует больших финансовых затрат, и тут органы местного самоуправления, к сожалению, вне компетенции», — добавили в администрации.

Чиновники отметили, что в городе нет официальных мест для купания. Однако местные не только устраивают водные процедуры в водоеме, но и ловят в нем рыбу.

Как писали Юга.ру, в Сириусе произошел массовый мор рыбы. В мэрии сказали, что это произошло из-за жары. 

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