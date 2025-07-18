В Сириусе произошел массовый мор рыбы. Мэрия прокомментировала происшествие

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сириус»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сириус»

Мэрия Сириуса прокомментировала массовый мор рыбы в канале

17 июля телеграм-канал «Сириус» опубликовал видео, снятое местными жителями. На ролике запечатлен канал рядом с Бульваром Надежд, покрытый погибшей рыбой. По словам авторов видео, от водоема исходит сильный запах.

18 июля мэрия Сириуса прокомментировала ситуацию с массовым мором рыбы в канале. По словам администрации федеральной территории, это произошло из-за жары. Измерения температуры воды показали 35 °C.

Не «грязная», но «загрязненная»:

«Что в комплексе с небольшим объемом воды в канале, а также недостатком кислорода привело к гибели рыбы. Механизм гибели рыб связан с тем, что при высоких температурах вода не может удерживать достаточное количество растворенного кислорода, необходимого для дыхания водных обитателей. В таких условиях рыбы испытывают кислородное голодание и погибают», — объяснили в мэрии Сириуса.

Напомним, в Абрау-Дюрсо под Новороссийском из-за жары пересохло озеро с лотосами. Жители предполагают, что этим летом можно не ждать цветения.

Как писали Юга.ру, экоактивисты попросили власти усилить охрану Кипарисового озера под Анапой, так как туристы повреждают редкие растения.

Водоемы Животные Сириус Сочи Экология

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