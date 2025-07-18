В Сириусе произошел массовый мор рыбы. Мэрия прокомментировала происшествие

18 июля мэрия Сириуса прокомментировала ситуацию с массовым мором рыбы в канале. По словам администрации федеральной территории, это произошло из-за жары. Измерения температуры воды показали 35 °C.

17 июля телеграм-канал «Сириус» опубликовал видео, снятое местными жителями. На ролике запечатлен канал рядом с Бульваром Надежд, покрытый погибшей рыбой. По словам авторов видео, от водоема исходит сильный запах.

«Что в комплексе с небольшим объемом воды в канале, а также недостатком кислорода привело к гибели рыбы. Механизм гибели рыб связан с тем, что при высоких температурах вода не может удерживать достаточное количество растворенного кислорода, необходимого для дыхания водных обитателей. В таких условиях рыбы испытывают кислородное голодание и погибают», — объяснили в мэрии Сириуса.

Напомним, в Абрау-Дюрсо под Новороссийском из-за жары пересохло озеро с лотосами. Жители предполагают, что этим летом можно не ждать цветения.