На юге России из-за жары спрос на срочный ремонт кондиционеров и холодильников вырос на 70% — статистика

Жара резко увеличила нагрузку на бытовую технику, и жители юга России стали чаще обращаться за ее ремонтом

Статистика Авито Услуг показала: заказы на ремонт техники на юге страны растут вместе со столбиком термометра. За первую неделю июля запросы на ремонт кондиционеров и вентиляции увеличились в 4,5 раза по сравнению с последней неделей июня. Ремонт холодильников и морозилок стали искать на 19% чаще.

Особенно заметно прибавилось срочных заказов — когда клиенты выбирают опции «выполнить услугу сейчас» или «выполнить услугу сегодня». С начала июля таких заявок на установку и ремонт климатической и холодильной техники стало на 70% больше.

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По данным платформы, 35% пользователей хотят получить услугу максимально быстро, а 20% исполнителей ежедневно готовы срочно выехать к клиенту. Объявления мастеров, которые отмечают готовность к немедленному выезду, получают больше откликов. Это дает им явное конкурентное преимущество.

«Функцию срочных заказов разработали как часть системной работы по улучшению пользовательского опыта. Погодные условия показали, насколько важна такая опция — особенно в ситуациях, когда речь идет о тепловом комфорте и сохранности продуктов. Мы видим, что пользователи активно используют этот инструмент, а исполнители получают дополнительный поток клиентов», — отметил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.