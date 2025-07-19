В новороссийской чайной «Мыс Счастья» состоится ярмарка. Вырученные средства отправятся в поддержку пушистых хвостиков (0+)

Телеграм-канал «Хвосты и лапы. Новороссийск» анонсировал на 25 и 26 июля гаражную ярмарку. Вырученные средства отправятся в поддержку подопечных котов чайной «Мыс Счастья».

В программе ярмарка с винтажной одеждой, украшениями, декором для дома и другими хендмейд-товарами от местных мастеров и локальных брендов. Также гостей ждут ароматный чай и десерты в компании котов.