Винтажная одежда, хендмейд, чай в компании котов. В Новороссийске пройдет благотворительная ярмарка

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В новороссийской чайной «Мыс Счастья» состоится ярмарка. Вырученные средства отправятся в поддержку пушистых хвостиков (0+)

Телеграм-канал «Хвосты и лапы. Новороссийск» анонсировал на 25 и 26 июля гаражную ярмарку. Вырученные средства отправятся в поддержку подопечных котов чайной «Мыс Счастья».

В программе ярмарка с винтажной одеждой, украшениями, декором для дома и другими хендмейд-товарами от местных мастеров и локальных брендов. Также гостей ждут ароматный чай и десерты в компании котов.

Обогнали Москву и Санкт-Петербург:

«Давайте делать добро вместе! Ваше участие — это реальная помощь нашим котикам», — подчеркнули организаторы. 

Ярмарка пройдет 25 и 26 июля с 12:30 до 20:00 в чайной «Мыс Счастья» по улице Черняховского, 15. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, 23 и 24 июля в «Геленджик Арене» артисты Большого театра покажут балет «Чиполлино» на музыку Карэна Хачатуряна. 

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