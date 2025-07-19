Винтажная одежда, хендмейд, чай в компании котов. В Новороссийске пройдет благотворительная ярмарка
В новороссийской чайной «Мыс Счастья» состоится ярмарка. Вырученные средства отправятся в поддержку пушистых хвостиков (0+)
Телеграм-канал «Хвосты и лапы. Новороссийск» анонсировал на 25 и 26 июля гаражную ярмарку. Вырученные средства отправятся в поддержку подопечных котов чайной «Мыс Счастья».
В программе ярмарка с винтажной одеждой, украшениями, декором для дома и другими хендмейд-товарами от местных мастеров и локальных брендов. Также гостей ждут ароматный чай и десерты в компании котов.
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«Давайте делать добро вместе! Ваше участие — это реальная помощь нашим котикам», — подчеркнули организаторы.
Ярмарка пройдет 25 и 26 июля с 12:30 до 20:00 в чайной «Мыс Счастья» по улице Черняховского, 15. Вход свободный.
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