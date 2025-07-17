Краснодарский край стал лидером по числу бронирований домов с бассейнами. Сутки обходятся в среднем 11,4 тыс. рублей

Краснодарский край стал самым популярным направлением для аренды домов с бассейнами

В регионе стало на 53% больше предложений по сравнению с прошлым годом. В целом на Кубань приходится 25% от всех бронирований домов с бассейнами.

Авито Путешествия назвали самые популярные направления для посуточной аренды домов с бассейнами. Лидером стал Краснодарский край.

В среднем в Краснодарском крае в июне арендовать загородное жилье можно было за 11 тыс. 400 рублей в сутки. Средний срок бронирования составляет шесть дней.

Средняя по стране стоимость аренды дома с бассейном в июне составила 12 тыс. 100 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Оренбургской области (6 тыс. 500 рублей), Алтае (8 тыс. рублей), Волгоградской и Саратовской областях (по 10 тыс. 300 рублей), Крыму (10 тыс. 600 рублей).

В первую десятку популярных направлений также входят Алтай, Крым, Адыгея, Московская область, Дагестан, Ставропольский край, Самарская область, Татарстан и Саратовская область.