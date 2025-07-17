«Утриш лопнет этим летом». На пляже под Анапой загорают и купаются толпы туристов

В районе Большого Утриша туристы отдыхают и плавают в море. Официально купание на пляжах Анапы запрещено

13 июля телеграм-чат «Типичная Анапа» опубликовал ролик с переполненного людьми пляжа в поселке Большой Утриш. Этот пляж находится в 15 км от Анапы. В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района опасными для отдыха — они не соответствуют санитарным нормам.

В конце июня эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале о надежде на то, что в нескольких районах Анапы, включая Большой Утриш, разрешат купание. В этих зонах тяжелые фракции мазута не тонули.

Еще в апреле оперативный штаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых территорий для купания. Карта актуальна и на сегодняшний день. Территория Большого Утриша на карте не отмечена ни красным, ни зеленым.