«Утриш лопнет этим летом». На пляже под Анапой загорают и купаются толпы туристов

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала болгера Юрия Озаровского
    © Скриншоты фото из телеграм-канала болгера Юрия Озаровского

В районе Большого Утриша туристы отдыхают и плавают в море. Официально купание на пляжах Анапы запрещено

13 июля телеграм-чат «Типичная Анапа» опубликовал ролик с переполненного людьми пляжа в поселке Большой Утриш. Этот пляж находится в 15 км от Анапы. В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района опасными для отдыха — они не соответствуют санитарным нормам.

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В конце июня эколог Роман Пукалов сообщил в своем телеграм-канале о надежде на то, что в нескольких районах Анапы, включая Большой Утриш, разрешат купание. В этих зонах тяжелые фракции мазута не тонули.  

Еще в апреле оперативный штаб Краснодарского края опубликовал карту закрытых и открытых территорий для купания. Карта актуальна и на сегодняшний день. Территория Большого Утриша на карте не отмечена ни красным, ни зеленым. 

  • © Карта из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края
    © Карта из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края

Несмотря на экологическую обстановку в Анапе, люди купаются на пляжах в поселке Большой Утриш. 

Как писали Юга.ру, туристы Анапы и Темрюкского района будут подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах.

Анапа Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

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«Утриш лопнет этим летом». На пляже под Анапой загорают и купаются толпы туристов
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