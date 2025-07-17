В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?

Утром 18 июля в Новороссийске прозвучат сирены. В городе проверят системы оповещения

Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что 18 июля с 7:30 до 11:00 в городе запланирована тренировка по гражданской обороне. Она пройдет на пляжах и в санаториях.

Представителям санаториев расскажут, что делать при ЧС, вызванных смерчами, а также объяснят порядок действий при эвакуации населения в укрытия и при сигнале «Внимание всем!».



В администрации отметили, что во время тренировки могут запустить системы оповещения. Жителей попросили сохранять спокойствие.