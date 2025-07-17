В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?
Утром 18 июля в Новороссийске прозвучат сирены. В городе проверят системы оповещения
Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что 18 июля с 7:30 до 11:00 в городе запланирована тренировка по гражданской обороне. Она пройдет на пляжах и в санаториях.
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В администрации отметили, что во время тренировки могут запустить системы оповещения. Жителей попросили сохранять спокойствие.
Как писали Юга.ру, власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет.
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