В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?

Краснодарский край

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  • Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    Новороссийск © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Утром 18 июля в Новороссийске прозвучат сирены. В городе проверят системы оповещения

Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что 18 июля с 7:30 до 11:00 в городе запланирована тренировка по гражданской обороне. Она пройдет на пляжах и в санаториях.

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В администрации отметили, что во время тренировки могут запустить системы оповещения. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Как писали Юга.ру, власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет.

Безопасность Новороссийск Пляжи СВО

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