«Феномен русской литературы». В краснодарском театре состоится лекция о Чехове

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском «Одном театре» пройдет благотворительная лекция «Чехов. Без героя и героизма» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 июля благотворительную лекцию «Чехов. Без героя и героизма». Все вырученные деньги отправятся в поддержку книжного.

На встрече рассмотрят творчество Антона Чехова, его особый подтекст и актуальность в наше время. 

«Чехов — удивительный уравновешивающий феномен в русской литературе: и по отношению к психологизму Достоевского, и по отношению к Герцену, Некрасову, Щедрину — растворению литературы в вихрях времени», — отметили организаторы.

«Психологический аттракцион для взрослых»:

Также на мероприятии гости разберутся в том:

  • как рассказы Чехова вытеснили традиционные романы, как соединились эпос и драма;
  • что общего у «Трех сестер» и «Вишневого сада»;
  • почему «рай», а тем более «счастье» кажутся совершенно неуместными в чеховском мире;
  • и почему чеховские пьесы нельзя играть плохо и другом.

Лектором выступит педагог, кандидат филологических наук, автор курсов по истории культуры и мировой литературы Олег Панаэтов. 

Встреча состоится 24 июля в 19:00 в малом зале «Одного театра» по улице Коммунаров, 268В. Стоимость участия — 700 рублей, по студенческому билету — 500 рублей. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, 24 июля в Краснодаре состоится лекция о масонском ордене. 

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