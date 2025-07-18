«Феномен русской литературы». В краснодарском театре состоится лекция о Чехове
В краснодарском «Одном театре» пройдет благотворительная лекция «Чехов. Без героя и героизма» (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 июля благотворительную лекцию «Чехов. Без героя и героизма». Все вырученные деньги отправятся в поддержку книжного.
На встрече рассмотрят творчество Антона Чехова, его особый подтекст и актуальность в наше время.
«Чехов — удивительный уравновешивающий феномен в русской литературе: и по отношению к психологизму Достоевского, и по отношению к Герцену, Некрасову, Щедрину — растворению литературы в вихрях времени», — отметили организаторы.
«Психологический аттракцион для взрослых»:
Также на мероприятии гости разберутся в том:
- как рассказы Чехова вытеснили традиционные романы, как соединились эпос и драма;
- что общего у «Трех сестер» и «Вишневого сада»;
- почему «рай», а тем более «счастье» кажутся совершенно неуместными в чеховском мире;
- и почему чеховские пьесы нельзя играть плохо и другом.
Лектором выступит педагог, кандидат филологических наук, автор курсов по истории культуры и мировой литературы Олег Панаэтов.
Встреча состоится 24 июля в 19:00 в малом зале «Одного театра» по улице Коммунаров, 268В. Стоимость участия — 700 рублей, по студенческому билету — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
Как писали Юга.ру, 24 июля в Краснодаре состоится лекция о масонском ордене.