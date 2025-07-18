«Феномен русской литературы». В краснодарском театре состоится лекция о Чехове

В краснодарском «Одном театре» пройдет благотворительная лекция «Чехов. Без героя и героизма» (12+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 июля благотворительную лекцию «Чехов. Без героя и героизма». Все вырученные деньги отправятся в поддержку книжного.

На встрече рассмотрят творчество Антона Чехова, его особый подтекст и актуальность в наше время.

«Чехов — удивительный уравновешивающий феномен в русской литературе: и по отношению к психологизму Достоевского, и по отношению к Герцену, Некрасову, Щедрину — растворению литературы в вихрях времени», — отметили организаторы.