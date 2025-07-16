Let It Snow. В горах Сочи выпал снег

Краснодарский край

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  • Снег в горах Сочи © Коллаж из скриншотов видео телеграм-канала «Сочи Онлайн»
    Снег в горах Сочи © Коллаж из скриншотов видео телеграм-канала «Сочи Онлайн»

16 июля на горной вершине «Роза Пик» прошел снегопад

16 июля телеграм-канал «Сочи Онлайн» опубликовал ролик с выпавшим снегом в горах. Заснеженной оказалась вершина «Роза Пик» на курорте «Роза Хутор». Она находится на высоте 2320 метров над уровнем моря.

Одна из пользовательниц оставила комментарий со строчками из рождественской песни Фрэнка Синатры:

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow.

На 17:00 16 июля, судя по онлайн-камерам курорта, на вершине остались небольшие кучки снега. 

  • © Скриншот веб-камеры с сайта «Вебкамеры Сочи»
    © Скриншот веб-камеры с сайта «Вебкамеры Сочи»

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По прогнозу погоды курорта, на 15:00 на вершине «Роза Пик» 12 °С, ветер — 4 м/с, видимость 10-20 км. 

Ранее, утром 16 июля, на курорте «Роза Хутор» останавливали работу канатных дорог из-за грозы и непогоды. А гидрометцентр Сочи объявил штормовое предупреждение на 16 и 17 июля.

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Погода Роза Хутор Сочи

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