В горах Сочи на дольмене обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами
В Сочи ученые обнаружили уникальную для Западного Кавказа художественную композицию
15 июля ТАСС сообщило, что в бассейне реки Цусхвадж Лазаревского района Большого Сочи на фасадной плите дольмена группы «Чумаки» ученые обнаружили барельефную композицию. Это уникальная художественная находка для Западного Кавказа.
Открытие удалось совершить благодаря применению новых цифровых технологий, включающих фотограмметрию и последующую 3D-обработку. Это позволяет четче проявить изображения и распознать плохо сохранившиеся элементы.
Как рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, барельеф состоит из трех антропоморфных фигур, изображенных в танце. Два крайних персонажа написаны в зеркальных позах: одна рука протянута в сторону центральной фигуры, вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральную фигуру автор изобразил с опущенными руками.
Ученый добавил, что нарисованный танец напоминает кавказскую лезгинку.
В Большом Сочи находятся порядка 400 дольменов. Большинство датируются серединой Бронзового века, то есть появились 3,5-4,5 тыс. лет назад.
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