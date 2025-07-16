В горах Сочи на дольмене обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами

Открытие удалось совершить благодаря применению новых цифровых технологий, включающих фотограмметрию и последующую 3D-обработку. Это позволяет четче проявить изображения и распознать плохо сохранившиеся элементы.

15 июля ТАСС сообщило , что в бассейне реки Цусхвадж Лазаревского района Большого Сочи на фасадной плите дольмена группы «Чумаки» ученые обнаружили барельефную композицию. Это уникальная художественная находка для Западного Кавказа.

Как рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, барельеф состоит из трех антропоморфных фигур, изображенных в танце. Два крайних персонажа написаны в зеркальных позах: одна рука протянута в сторону центральной фигуры, вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральную фигуру автор изобразил с опущенными руками.

Ученый добавил, что нарисованный танец напоминает кавказскую лезгинку.

В Большом Сочи находятся порядка 400 дольменов. Большинство датируются серединой Бронзового века, то есть появились 3,5-4,5 тыс. лет назад.