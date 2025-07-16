В горах Сочи на дольмене обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Сочи ученые обнаружили уникальную для Западного Кавказа художественную композицию

15 июля ТАСС сообщило, что в бассейне реки Цусхвадж Лазаревского района Большого Сочи на фасадной плите дольмена группы «Чумаки» ученые обнаружили барельефную композицию. Это уникальная художественная находка для Западного Кавказа.

Открытие удалось совершить благодаря применению новых цифровых технологий, включающих фотограмметрию и последующую 3D-обработку. Это позволяет четче проявить изображения и распознать плохо сохранившиеся элементы.

Читайте также:

Как рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, барельеф состоит из трех антропоморфных фигур, изображенных в танце. Два крайних персонажа написаны в зеркальных позах: одна рука протянута в сторону центральной фигуры, вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральную фигуру автор изобразил с опущенными руками.

Ученый добавил, что нарисованный танец напоминает кавказскую лезгинку.

В Большом Сочи находятся порядка 400 дольменов. Большинство датируются серединой Бронзового века, то есть появились 3,5-4,5 тыс. лет назад.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском нашли древний клад с украшениями из серебра и бронзы.

Археология Курорты и туризм Наука Сочи

Новости

Леша Свик, Олег Майами, Filatov и Karas, Банд`Эрос. В Абрау-Дюрсо пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend
Хай-тек, футуризм, обожженная глина. В парке «Краснодар» пройдут дискуссии о творчестве японских художников и архитекторов
В горах Сочи на дольмене обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами. Этим летом можно не ждать цветения
Пример Благовещенска заразителен. В Геленджике могут ввести полный запрет на электросамокаты
В горах Сочи из-за грозы закрыли канатки, а на пляжах ожидаются ливни и смерчи

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
Вчера, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Сегодня, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Сегодня, 14:39
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Этим летом можно не ждать цветения

Реклама на сайте