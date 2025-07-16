В горах Сочи из-за грозы закрыли канатки, а на пляжах ожидаются ливни и смерчи
На курорте «Роза Хутор» не работали канатные дороги, а на побережье Сочи объявили штормовое предупреждение
Утром 16 июля официальный телеграм-канал курорта «Роза Хутор» сообщил об ограничениях работы канатных дорог и троп из-за грозы.
Для посещения закрыли тропу «Явор», тропы на южном склоне, природный парк водопадов «Менделиха», мосты на «Пике», парки «Родельбан» и «Йети-парк».
Канатные дороги «Аибга», «Черная пирамида», «Вершина», «Реликтовый лес», «Красная поляна», «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря», «Снежная Звезда» остановили движение. Канатная дорога «Кавказский экспресс» работала только на спуск, а «Эдельвейс» — только на подъем.
Телеграм-канал Sochi Today опубликовал ролик о туристах, которые были вынуждены прятаться от непогоды в ресторане на высоте 2200 метров и ждать возобновления движения канатных дорог.
Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд:
По сообщению сотрудников «Розы Хутор», во время непогоды гостям предлагали воду и чай в точках питания. В 12:37 курорт сообщил, что все канатные дороги возобновили работу.
Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16 и 17 июля. На территории Сочи и Сириуса прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны подъемы уровней воды. В горах возможен сходы селевых потоков.
Также на участке Магри — Веселое прогнозируют опасность формирования смерчей над морем.
Температура воздуха в Сочи 16 июля — 23-28 °С, 17 июля — 24-29 °С.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С.