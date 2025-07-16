В горах Сочи из-за грозы закрыли канатки, а на пляжах ожидаются ливни и смерчи

На курорте «Роза Хутор» не работали канатные дороги, а на побережье Сочи объявили штормовое предупреждение

Телеграм-канал Sochi Today опубликовал ролик о туристах, которые были вынуждены прятаться от непогоды в ресторане на высоте 2200 метров и ждать возобновления движения канатных дорог.

Канатные дороги «Аибга», «Черная пирамида», «Вершина», «Реликтовый лес», «Красная поляна», «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря», «Снежная Звезда» остановили движение. Канатная дорога «Кавказский экспресс» работала только на спуск, а «Эдельвейс» — только на подъем.

Для посещения закрыли тропу «Явор», тропы на южном склоне, природный парк водопадов «Менделиха», мосты на «Пике», парки «Родельбан» и «Йети-парк».

Утром 16 июля официальный телеграм-канал курорта «Роза Хутор» сообщил об ограничениях работы канатных дорог и троп из-за грозы.

Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд:

По сообщению сотрудников «Розы Хутор», во время непогоды гостям предлагали воду и чай в точках питания. В 12:37 курорт сообщил, что все канатные дороги возобновили работу.

Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16 и 17 июля. На территории Сочи и Сириуса прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, усиление ветра до 15-18 м/с. На реках возможны подъемы уровней воды. В горах возможен сходы селевых потоков.

Также на участке Магри — Веселое прогнозируют опасность формирования смерчей над морем.

Температура воздуха в Сочи 16 июля — 23-28 °С, 17 июля — 24-29 °С.