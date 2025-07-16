Продукт Уралсиба вошел в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров
Кредит наличными банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших для клиентов пенсионного возраста
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения 100 российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2025 года).
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%:
В ходе исследования аналитики портала учли:
- предельный возраст заемщика в условиях кредитования;
- величину ставки;
- срок и максимальную сумму кредитования;
- полную стоимость кредита;
- сумму ежемесячных платежей;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- диапазон кредитных ставок в тарифах банков;
- механизмы для понижения процентов, включая платную опцию;
- возможность отложенного первого платежа и возврата части процентов после погашения долга.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)