Продукт Уралсиба вошел в тройку лучших кредитов наличными для пенсионеров

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит наличными банка Уралсиб вошел в июльский рейтинг лучших для клиентов пенсионного возраста

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения 100 российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 июня 2025 года).

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 43%:

В ходе исследования аналитики портала учли:

  • предельный возраст заемщика в условиях кредитования;
  • величину ставки;
  • срок и максимальную сумму кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • сумму ежемесячных платежей;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • диапазон кредитных ставок в тарифах банков;
  • механизмы для понижения процентов, включая платную опцию;
  • возможность отложенного первого платежа и возврата части процентов после погашения долга.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой.

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