Как влюблялись миллениалы. В Краснодаре в повторный прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Прогулка»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Прогулка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нотовая магия»
    Кадр из фильма «Прогулка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нотовая магия»

Драма Алексея Учителя «Прогулка» 24 июля выйдет в повторный прокат (16+)

В российский прокат снова выйдет картина Алексея Учителя «Прогулка». Релиз состоится 24 июля и приурочен к 22-летию фильма.

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Одним летним днем случайно встречаются три незнакомца — девушка и два молодых человека.

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Главные роли исполнили тогда еще начинающие актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Андрей Казаков, Евгений Гришковец.

23 июля, за день до всероссийского старта повторного проката, в Краснодаре состоится специальный показ «Прогулки». После просмотра ленту можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским.

Показ пройдет в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 19:30. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают десятую часть «Пилы». Действие нового хоррора происходит между первым и вторым фильмами.

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Как влюблялись миллениалы. В Краснодаре в повторный прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Прогулка»
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