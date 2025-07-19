Как влюблялись миллениалы. В Краснодаре в повторный прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Прогулка»
Драма Алексея Учителя «Прогулка» 24 июля выйдет в повторный прокат (16+)
В российский прокат снова выйдет картина Алексея Учителя «Прогулка». Релиз состоится 24 июля и приурочен к 22-летию фильма.
Действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Одним летним днем случайно встречаются три незнакомца — девушка и два молодых человека.
Главные роли исполнили тогда еще начинающие актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Андрей Казаков, Евгений Гришковец.
23 июля, за день до всероссийского старта повторного проката, в Краснодаре состоится специальный показ «Прогулки». После просмотра ленту можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским.
Показ пройдет в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 19:30. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают десятую часть «Пилы». Действие нового хоррора происходит между первым и вторым фильмами.