Как влюблялись миллениалы. В Краснодаре в повторный прокат выйдет фильм Алексея Учителя «Прогулка»

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Одним летним днем случайно встречаются три незнакомца — девушка и два молодых человека.

В российский прокат снова выйдет картина Алексея Учителя «Прогулка». Релиз состоится 24 июля и приурочен к 22-летию фильма.

Главные роли исполнили тогда еще начинающие актеры Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Андрей Казаков, Евгений Гришковец.

23 июля, за день до всероссийского старта повторного проката, в Краснодаре состоится специальный показ «Прогулки». После просмотра ленту можно будет обсудить с кинокритиком Виктором Венгерским.

Показ пройдет в кинотеатре «Монитор СБС». Начало в 19:30. Билеты в продаже.