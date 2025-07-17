В Краснодаре посмотрят и обсудят шведский фильм о групповой психотерапии

Эрика — молодая девушка, которая пережила тяжелейшее событие и длительное время пыталась свыкнуться с новыми жизненными обстоятельствами. Пытаясь взять себя в руки, она пробует групповую терапию.

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 24 июля показ шведской драмы «Отель» 2013 года. Ленту сняла режиссерка Лиза Лангсет («Любовь и анархия», «Эйфория», «К чему-то прекрасному»).

Есть в фильме и другие герои, каждый из которых по-своему страдает от терзающих его проблем. Эрика и компания подружатся и попытаются помочь друг другу.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Викторией Джансугуровой начнутся 24 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.