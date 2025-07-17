В Краснодаре посмотрят и обсудят шведский фильм о групповой психотерапии

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Отель» © Скриншот из видео с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера к фильму «Отель» © Скриншот из видео с сайта www.kinopoisk.ru

24 июля состоится показ драмы «Отель». Картину обсудят с психологом (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 24 июля показ шведской драмы «Отель» 2013 года. Ленту сняла режиссерка Лиза Лангсет («Любовь и анархия», «Эйфория», «К чему-то прекрасному»).

Эрика — молодая девушка, которая пережила тяжелейшее событие и длительное время пыталась свыкнуться с новыми жизненными обстоятельствами. Пытаясь взять себя в руки, она пробует групповую терапию.

Конструктор возвращается:

Есть в фильме и другие герои, каждый из которых по-своему страдает от терзающих его проблем. Эрика и компания подружатся и попытаются помочь друг другу.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Викторией Джансугуровой начнутся 24 июля в 19:30 в ресторане Villa Verde по улице Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 июля состоится показ и обсуждение с критиком фильма «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна.

Афиша Кино Краснодар отдых Психология Развлечения События

Новости

В санаториях, пансионатах и на пляжах Новороссийска включат сирены. Когда и в чем причины?
В Краснодаре посмотрят и обсудят шведский фильм о групповой психотерапии
В Геленджике перед открытием аэропорта выросло бронирование отелей. Ночь в среднем стоит 8,8 тыс. рублей
Власти Сочи начнут предупреждать об угрозах беспилотников через СМС и отключать мобильный интернет
Сотни краснодарцев 17 июля останутся без воды и света. Список адресов
Губернатор Ставрополья предложил создать колл-центр по вопросам водоснабжения. Жители считают, что это не решит проблему

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
15 июля, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Лето подарков
Вчера, 11:17 Реклама
Лето подарков
Как выиграть 5 млн рублей и другие призы за покупки в «Пятёрочке»
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Вчера, 14:39
В Абрау-Дюрсо из-за жары пересохло озеро с лотосами
Этим летом можно не ждать цветения

Реклама на сайте