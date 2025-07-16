«За стойкую антикоррупционную позицию». Ростовским полицейским начали компенсировать суммы неполученных взяток

Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. В Госдуме призвали прекратить эту практику

15 июля РИА Новости сообщило, что в Ростовской области сотрудники полиции получают компенсации в размере взяток, от которых они отказались. Об этом журналистам заявил начальник регионального МВД Александр Речицкий.

Он объяснил такую меру вознаграждением за «стойкую антикоррупционную позицию». Речицкий уточнил, что в отношении инициатора взятки возбуждается уголовное дело.

Так, 15 июля премией в 30 тыс. рублей наградили инспектора ДПС Турала Сафарова. Он также получил благодарность за добросовестную службу.