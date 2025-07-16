«За стойкую антикоррупционную позицию». Ростовским полицейским начали компенсировать суммы неполученных взяток
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. В Госдуме призвали прекратить эту практику
15 июля РИА Новости сообщило, что в Ростовской области сотрудники полиции получают компенсации в размере взяток, от которых они отказались. Об этом журналистам заявил начальник регионального МВД Александр Речицкий.
Он объяснил такую меру вознаграждением за «стойкую антикоррупционную позицию». Речицкий уточнил, что в отношении инициатора взятки возбуждается уголовное дело.
Так, 15 июля премией в 30 тыс. рублей наградили инспектора ДПС Турала Сафарова. Он также получил благодарность за добросовестную службу.
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По его словам, только за последние два месяца в Ростовской области завели больше 25 дел по статье «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ). За шесть месяцев 2025 года выявили 767 коррупционных преступлений и пресекли 260 фактов взяточничества.
Как пишет Газета.ру, в Госдуме заявили, что следует прекратить эту практику. Депутаты считают, что таким образом полицейское начальство подталкивает подчиненных к вымогательству. Кроме того, источник финансирования таких компенсаций неизвестен.
Как писали Юга.ру, в России за год на 24% увеличилось число коррупционных преступлений.