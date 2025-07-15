В Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой

С 15 июля по 31 августа краснодарскую улицу Почтовую закроют для движения автомобилей. Маршруты общественного транспорта изменены

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что с 15 июля по 31 августа движение автомобилей по улице Почтовой от улиц Гоголя до Бородинской будет закрыто. Этот отрезок дороги находится возле Пашковского кладбища и Ботанического сада КубГУ.

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Ограничение связано со строительством ливневой канализации. Ремонтные работы пройдут в два этапа. Движение общественного транспорта будет происходить по скорректированной схеме: маршрут №61 будет объезжать перекрытый участок через улицы Фадеева и Мачуги;

маршрут №30 поедет через улицы Гоголя и Фадеева;

маршрут №150А будет следовать через улицу Фадеева, исключая заезд на улицы Почтовую и Гоголя.

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Второй этап работ пройдет с 15 сентября по 15 октября. Движение будет ограничено по улице Бородинской от дома №150/4 до пересечения с Почтовой.