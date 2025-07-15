В Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой

Краснодарский край

Распечатать

  • Улица Почтовая © Фото пресс-служба администрации Краснодара
    Улица Почтовая © Фото пресс-служба администрации Краснодара

С 15 июля по 31 августа краснодарскую улицу Почтовую закроют для движения автомобилей. Маршруты общественного транспорта изменены

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что с 15 июля по 31 августа движение автомобилей по улице Почтовой от улиц Гоголя до Бородинской будет закрыто. Этот отрезок дороги находится возле Пашковского кладбища и Ботанического сада КубГУ.

  • © Скриншот yandex.ru/maps
    © Скриншот yandex.ru/maps

Ограничение связано со строительством ливневой канализации. Ремонтные работы пройдут в два этапа. 

Движение общественного транспорта будет происходить по скорректированной схеме:

  • маршрут №61 будет объезжать перекрытый участок через улицы Фадеева и Мачуги;
  • маршрут №30 поедет через улицы Гоголя и Фадеева;
  • маршрут №150А будет следовать через улицу Фадеева, исключая заезд на улицы Почтовую и Гоголя.

В Краснодаре на две недели перекроют перекресток Каляева и Красных Партизан:

Второй этап работ пройдет с 15 сентября по 15 октября. Движение будет ограничено по улице Бородинской от дома №150/4 до пересечения с Почтовой.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начнут строительство развязки Шевченко-Тихорецкая-Володарского.

Автомобили Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог

Новости

На первый рейс в аэропорт Геленджика раскупили все билеты эконом-класса. Можно улететь бизнесом за 150 тыс. рублей
В Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента. Роспотребнадзор проверит кафе
Тематические активности и конкурсный заплыв. В Сочи состоится фестиваль сапсерфинга
Ливни, град и ветер до 23 м/с три дня подряд. Охладит ли непогода Краснодарский край?
В Краснодаре и Новороссийске управляющая компания оформляет фиктивные собрания жильцов и меняет условия договоров
В Краснодаре перекроют три квартала улицы Почтовой

Лента новостей

«Нам не кричат «идите варить борщи»
Сегодня, 12:15
«Нам не кричат «идите варить борщи»
Футболистки «Краснодара» о карьере, болельщиках, стереотипах и любви к игре
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары
Вчера, 18:08
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары
Как Краснодар переживает аномальную жару
Путешествие сквозь 20 млн лет
9 июля, 14:35
Путешествие сквозь 20 млн лет
Идем из Тисо-самшитовой рощи Сочи к каньону «Чертовы ворота»

Реклама на сайте