«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать». В Армавире без света остались более 4,5 тыс. человек

В Армавире несколько дней подряд отключают электроэнергию. В городе уже три рекорда по жаре

15 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Армавире произошло аварийное отключение 15 трансформаторных подстанций. Без света остались более 4600 человек.

Электроэнергии нет в центральной части города на пяти улицах, а также в районе Центрального рынка. По данным властей, специалисты уже ведут восстановительные работы.

12 июля из-за аварии на подстанции без электричества оставались жители микрорайонов Мясокомбинат, Комсомольского, Центрального. Света не было и в районе городского кладбища.

В тот же день телеграм-канал «ЧП Армавир» спросил пользователей, есть ли у них дома свет и по какому адресу. Публикация собрала более 700 комментариев:

«Подыхаем, как твари».

«Обещали дать в 5. Уже полседьмого! Мы три дня без электричества. Дают на час и выключают на 4. А сегодня как утром вырубили, так до сих пор и не было. Район стадиона».

«Да, выключили, включили на секунду, как вспышка, и опять отключили. Хана бытовым приборам».