«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать». В Армавире без света остались более 4,5 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Армавире несколько дней подряд отключают электроэнергию. В городе уже три рекорда по жаре

15 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Армавире произошло аварийное отключение 15 трансформаторных подстанций. Без света остались более 4600 человек. 

Электроэнергии нет в центральной части города на пяти улицах, а также в районе Центрального рынка. По данным властей, специалисты уже ведут восстановительные работы.

12 июля из-за аварии на подстанции без электричества оставались жители микрорайонов Мясокомбинат, Комсомольского, Центрального. Света не было и в районе городского кладбища.  

В тот же день телеграм-канал «ЧП Армавир» спросил пользователей, есть ли у них дома свет и по какому адресу. Публикация собрала более 700 комментариев:

«Подыхаем, как твари». 

«Обещали дать в 5. Уже полседьмого! Мы три дня без электричества. Дают на час и выключают на 4. А сегодня как утром вырубили, так до сих пор и не было. Район стадиона». 

«Да, выключили, включили на секунду, как вспышка, и опять отключили. Хана бытовым приборам».

Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:

«Со светом все ужасно, с водой тоже. Вчера выключали с 10 утра до 8 вечера. Сейчас нет уже 4 часа и неизвестно, что будет дальше. Даже еды не приготовить! Район Бара». 

«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать, а то в шутки про включение света в 8 часов не верится, а фонарики вчера посадили». 

«Вчера отключили с двух часов дня и включили только в девять вечера, а сегодня до скольки не будет света? Издевательство над людьми». 

Также армавирцы жалуются и на отсутствие воды. 

14 июля телеграм-канал « МЦУ Армавир» сообщил, что из-за жары перегорают предохранители и отключаются подстанции.  

По данным портала «Погода и климат», 12, 13 и 14 июля 2025 года в Армавире зафиксировали три температурных рекорда подряд. 12 июля в Армавире было 38,7°С. Предыдущий максимум в городе был в 2020 году — в этот же день пять лет назад термометры показывали 37,3°С. 13 июля было 38,1°С, 14 июля — 35,4°С. 15 июля температура воздуха поднимется до 34°С. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С.

Армавир ЖКХ Погода Энергетика

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