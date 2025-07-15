«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать». В Армавире без света остались более 4,5 тыс. человек
В Армавире несколько дней подряд отключают электроэнергию. В городе уже три рекорда по жаре
15 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Армавире произошло аварийное отключение 15 трансформаторных подстанций. Без света остались более 4600 человек.
Электроэнергии нет в центральной части города на пяти улицах, а также в районе Центрального рынка. По данным властей, специалисты уже ведут восстановительные работы.
12 июля из-за аварии на подстанции без электричества оставались жители микрорайонов Мясокомбинат, Комсомольского, Центрального. Света не было и в районе городского кладбища.
В тот же день телеграм-канал «ЧП Армавир» спросил пользователей, есть ли у них дома свет и по какому адресу. Публикация собрала более 700 комментариев:
«Подыхаем, как твари».
«Обещали дать в 5. Уже полседьмого! Мы три дня без электричества. Дают на час и выключают на 4. А сегодня как утром вырубили, так до сих пор и не было. Район стадиона».
«Да, выключили, включили на секунду, как вспышка, и опять отключили. Хана бытовым приборам».
Сгорает техника, отключают свет, закрываются аттракционы, театры и бары:
«Со светом все ужасно, с водой тоже. Вчера выключали с 10 утра до 8 вечера. Сейчас нет уже 4 часа и неизвестно, что будет дальше. Даже еды не приготовить! Район Бара».
«Надо дедушкину керосиновую лампу доставать, а то в шутки про включение света в 8 часов не верится, а фонарики вчера посадили».
«Вчера отключили с двух часов дня и включили только в девять вечера, а сегодня до скольки не будет света? Издевательство над людьми».
Также армавирцы жалуются и на отсутствие воды.
14 июля телеграм-канал « МЦУ Армавир» сообщил, что из-за жары перегорают предохранители и отключаются подстанции.
По данным портала «Погода и климат», 12, 13 и 14 июля 2025 года в Армавире зафиксировали три температурных рекорда подряд. 12 июля в Армавире было 38,7°С. Предыдущий максимум в городе был в 2020 году — в этот же день пять лет назад термометры показывали 37,3°С. 13 июля было 38,1°С, 14 июля — 35,4°С. 15 июля температура воздуха поднимется до 34°С.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае море из-за жары прогрелось до 28 °С.