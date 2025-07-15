Неделю без питьевой воды в жару. Жители Ставрополья создали петицию с требованием наладить водоснабжение

Почти 4 тыс. жителей Ставрополья подписали петицию с требованием модернизировать водопроводные сети в регионе

10 июля на сайте change.org появилась петиция «Проблема с водоснабжением в Ставропольском крае». Авторы сообщили, что в регионе отсутствует постоянное водоснабжение, что создает неудобства в быту и значительно ухудшает качество жизни.

Они добавили, что неоднократно обращались к местным властям и говорили о существующей проблеме, но никто из чиновников не реагирует на жалобы.

«Из-за нестабильного водоснабжения жители вынуждены приобретать дорогостоящую бутилированную воду, увеличивая финансовое бремя на бюджет каждой семьи, особенно тех, кто воспитывает детей», — говорится в петиции.