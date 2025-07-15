Неделю без питьевой воды в жару. Жители Ставрополья создали петицию с требованием наладить водоснабжение
Почти 4 тыс. жителей Ставрополья подписали петицию с требованием модернизировать водопроводные сети в регионе
10 июля на сайте change.org появилась петиция «Проблема с водоснабжением в Ставропольском крае». Авторы сообщили, что в регионе отсутствует постоянное водоснабжение, что создает неудобства в быту и значительно ухудшает качество жизни.
Они добавили, что неоднократно обращались к местным властям и говорили о существующей проблеме, но никто из чиновников не реагирует на жалобы.
«Из-за нестабильного водоснабжения жители вынуждены приобретать дорогостоящую бутилированную воду, увеличивая финансовое бремя на бюджет каждой семьи, особенно тех, кто воспитывает детей», — говорится в петиции.
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Авторы просят предпринять несколько шагов для решения проблемы:
- обследовать водопроводы;
- отремонтировать изношенные трубопроводы и модернизировать всю инфраструктуры подачи воды;
- выделить дополнительные деньги и привлечь финансирование для восстановления системы водоснабжения.
На момент написания новости петицию поддержали 3 тыс. 948 человек.
В телеграм-канале учителя, обозревателя и помощника депутата павла Иванова сообщается, что вГеоргиевске, Минеральных Водах, Новопавловске и других населенных пунктах региона люди уже неделю жалуются на полное отсутствие водоснабжения.
14 июля глава Ставрополья Владимир Владимиров отреагировал на обращение. Он поручил Министерству ЖКХ региона проверить, как «Крайводоканал» отрабатывает обращения на устранение аварий.
«Главам территорий необходимо задействовать дополнительные ресурсы по доставке воды автотранспортом. Привлечь автоцистерны сельхозпредприятий и других организаций. Вместе с ресурсниками сформируйте графики подвоза, удобные для людей», — написал Владимиров.
Как писали Юга.ру, в Ейске и Горячем Ключе на фоне аномальной жары начались массовые перебои с водоснабжением.