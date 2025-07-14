В Горячем Ключе и Ейске дефицит воды. Жителей попросили экономить

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В Ейске и Горячем Ключе на фоне аномальной жары начались массовые перебои с водоснабжением

Предыстория. 11 июля в горной части Горячего Ключа ввели временный график подачи воды. Это произошло из-за изношенности сетей.

14 июля мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский заявил, что запас воды на водозаборе удалось увеличить до 1800 кубометров. Это позволило возобновить подачу ресурса на Чепуркову и Курортную гору.

«Сейчас система продолжает набираться. Сегодня работы по устранению нехватки воды будут продолжены. Вместе с тем прошу расходовать ресурсы экономно», — написал Белопольский.

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Под публикацией подписчики канала написали 25 комментариев. Авторы считают принятые меры недостаточно эффективными. Люди по-прежнему жалуются на отсутствие воды.

Массовые перебои с водоснабжением начались 9 июля в Ейске. Ресурса нет в нескольких районах, от микрорайона «Солнечный» до частного сектора между улицами Шмидта и Первомайской. Жители могут набирать воду только три-четыре часа в сутки.

Причина в аварийном состоянии водовода из Ленинградского района. Ему больше 45 лет, его износ превышает 80%.

14 июля телеграм-каналы сообщили, что ограничение водоснабжения фиксируют также в военном городке Ейска.

Как писали Юга.ру, «Водоканал» Сочи попросил жителей экономить воду летом.

Водоснабжение Горячий Ключ Ейский район ЖКХ

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