На Ставрополье предложили запретить электросамокаты после смертельного ДТП. Губернатор проводит опрос в своем телеграм-канале
Жителям Ставропольского края предложили решить, как защитить людей от самокатчиков
Предыстория. 26 июня мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате. Ребенок двигался по тротуару на высокой скорости.
30 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что происшествие требует выводов и решений. Он предложил своим подписчикам решить, как защитить людей от повторения таких ДТП.
Владимир Владимиров устроил в своем телеграм-канале голосование. Оно продлится до 4 июля.
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В опросе три варианта: «Запретить самокаты в Ставропольском крае», «Ограничить скорость движения на самокатах до 20 км в час» и «Ничего не менять, сохранить действующий порядок».
На момент написания новости в опросе поучаствовали 7 тыс. 217 человек. 51% проголосовали за первый вариант, 43% — за второй, 6% — за третий.
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