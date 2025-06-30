На Ставрополье предложили запретить электросамокаты после смертельного ДТП. Губернатор проводит опрос в своем телеграм-канале

Жителям Ставропольского края предложили решить, как защитить людей от самокатчиков

Предыстория. 26 июня мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что пожилой мужчина погиб в больнице после того, как его сбил подросток на самокате. Ребенок двигался по тротуару на высокой скорости.

30 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что происшествие требует выводов и решений. Он предложил своим подписчикам решить, как защитить людей от повторения таких ДТП.

Владимир Владимиров устроил в своем телеграм-канале голосование. Оно продлится до 4 июля.