В Чечне преподаватель школы хафизов бил детей палкой. Его уволили

Чечня

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

В частном медресе Чечни учитель применял к детям физическое насилие

14 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что женщина пожаловалась на преподавателя частной школы хафизов Ан-нур в чеченском Гудермесе.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина избивает палкой сразу нескольких детей. В конце ролика он заставляет группу мальчиков лечь на пол.

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После происшествия женщина опубликовала фото, на которых у ребенка можно увидеть многочисленные синяки.

Телеграм-канал «ЧП/ЧЕЧНЯ_95» опубликовал обращение уполномоченного по правам ребенка Чечни Хамзата Харехтова. По его словам,надзорные службы зафиксировали происшествие, после чего учителя уволили.

Школа хафизов — учебное заведение, где основная цель обучения — заучивание Корана наизусть.

Как писали Юга.ру, в школах России начнут выставлять оценки за поведение. Систему протестируют в пяти регионах, среди которых есть Чечня.

Дети Насилие Образование Чечня Школа

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