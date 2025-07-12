Жара и облачность. Узнали погоду в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Сквер «Фестивальный» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Сквер «Фестивальный» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Краснодарском крае 12-13 июля

Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 12 и 13 июля. 

12 июля в Краснодаре ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит 36-40° С, ночью — 22-24° С. В крае температура днем 33-41° С, ночью — 20-25° С. 

13 июля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит 33-38° С, ночью — 20-25° С. В отдельных районах региона прогнозируют кратковременный дождь и грозу. 

Жарче, чем в Египте и Тунисе:

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем — 29-34° С, ночью — 20-25° С. 

Температура воды морской воды:

  • в Сочи — 24° С;
  • в Туапсе, Анапе, Новороссийске — 25° С;
  • в Геленджике и Приморско-Ахтарске — 26° С;
  •  в Темрюке и Ейске — 27° С. 

Как писали Юга.ру, до 13 июля в парках Краснодара из-за жары не будут работать аттракционы.

Азовское море Анапа Геленджик Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Погода Сочи Черное море

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