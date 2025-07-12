Жара и облачность. Узнали погоду в Краснодарском крае
Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Краснодарском крае 12-13 июля
Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 12 и 13 июля.
12 июля в Краснодаре ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит 36-40° С, ночью — 22-24° С. В крае температура днем 33-41° С, ночью — 20-25° С.
13 июля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит 33-38° С, ночью — 20-25° С. В отдельных районах региона прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
Жарче, чем в Египте и Тунисе:
На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем — 29-34° С, ночью — 20-25° С.
Температура воды морской воды:
- в Сочи — 24° С;
- в Туапсе, Анапе, Новороссийске — 25° С;
- в Геленджике и Приморско-Ахтарске — 26° С;
- в Темрюке и Ейске — 27° С.
Как писали Юга.ру, до 13 июля в парках Краснодара из-за жары не будут работать аттракционы.