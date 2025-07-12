Жара и облачность. Узнали погоду в Краснодарском крае

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Краснодарском крае 12-13 июля

Краснодарский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 12 и 13 июля.

12 июля в Краснодаре ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит 36-40° С, ночью — 22-24° С. В крае температура днем 33-41° С, ночью — 20-25° С.

13 июля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит 33-38° С, ночью — 20-25° С. В отдельных районах региона прогнозируют кратковременный дождь и грозу.