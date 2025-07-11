Велики и пиво. В Сочи пройдет бесплатный велозаезд

Краснодарский край

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  • Коллаж из фото с прошлого велозаезда © фото Даниила Набокова
    Коллаж из фото с прошлого велозаезда © фото Даниила Набокова

13 июля в Сочи состоится велосипедный заезд. Все участники получат скидку на крафтовое пенное (18+)

Сочинский бар «Вечно молодой» анонсировал на 13 июля бесплатный велозаезд. Его проведет блогер и знаток города Даниил Набоков. 

Он рассказал редакции Юга.ру, что участники отправятся от бара «Вечно молодой» к пляжу «Крылья балтики» и обратно. Путь составит около трех часов. Кроме велосипеда с собой ничего брать не нужно. 

«Просто садимся на велики, едем, пьем пиво и возвращаемся», — отметил организатор. 

Спорт, музыка и адреналин:

После заезда участники будут петь под гитару на веранде бара. Для велосипедистов будет действовать скидка на крафтовое пиво. 

Старт велозаезда в 18:00 от бара «Вечно молодой» по улице Кирова, 11. Связь с участниками осуществляется в чате по ссылке

Как писали Юга.ру, с 10 июля по 10 августа в Зимнем театре Сочи пройдет «Биеннале Краснодара».

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