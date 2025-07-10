С доверием и без негатива: аналитики описали портрет малого семейного бизнеса в России

Аналитики крупнейшего российского банка изучили микро- и малый семейный бизнес в стране

Как показал опрос Сбера, более трети (35%) российских компаний развиваются при участии родственников. Чаще всего бизнесменам помогают супруги, реже всего — невестки и зятья. В 72% случаев руководители семейных предприятий — это их основатели. Лишь 11% компаний перешли к нынешним владельцам по наследству.

Почти половина предпринимателей берет на работу в свое предприятие жен или мужей, еще 25% — братьев и сестер. Сыновей берут в компаньоны или сотрудники в 13% случаев, дочерей — в 11%. У 14% опрошенных в компании работают родители, у 7% — невестки и зятья. Чаще всего предприниматели поручают родственникам работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учет, производство и маркетинг. 38% бизнесменов считают родственников совладельцами своих компаний.

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«По оценке наших аналитиков, доля семейного бизнеса в южных регионах минимум на 8–15% выше среднероссийского показателя исследования. Традиционно на юге России и Северном Кавказе чаще всего начинают и развивают свое дело именно при поддержке и участии семьи. Главным преимуществом такого решения предприниматели называют более высокий уровень доверия, быстрое принятие бизнес-решений и возможность смены бизнес-ролей по ключевым позициям между родственниками. Все это в совокупности делает южный малый семейный бизнес финансово устойчивее и дает мультипликативные возможности для его быстрого роста», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Исследование показало: 97% предприятий семейного бизнеса имеют годовой оборот до 60 млн рублей и работают в среднем от 5 лет и больше. Обычно в них трудятся до 25 человек. Самые распространенные сферы семейного бизнеса — розничная торговля (22%) и строительство и ремонт (15%). Много таких компаний также в IT и оптовой торговле. Семейные компании также работают в общепите и сфере услуг: это кафе, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви и риелторские агентства. 10% семейных предпринимателей заняты в грузоперевозках и логистике, 7% — в производстве.

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По данным опроса, 85% владельцев семейного бизнеса чувствуют поддержку родных в случае проблем. Предприниматели считают, что их семьи видят в бизнесе как плюсы, так и минусы. Однако, по мнению опрошенных, родственники замечают гораздо меньше негатива. 35% респондентов сказали, что их близкие вообще не видят в семейном бизнесе минусов.

Предприниматели отметили важную роль господдержки семейного малого бизнеса. По мнению большинства (63%), власти обеспечивают необходимые условия для функционирования небольших предприятий. Самый большой запрос — на налоговые льготы (56% опрошенных), доступ к льготным кредитам (37%) и введение специального налогового режима («семейный патент», 35%). Еще 35% опрошенных ждут изменений в законах о трудовых отношениях с членами семьи (прием на работу, зарплата, отпуска).

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Большинство руководителей семейного бизнеса оценивают финансовое положение своих компаний как хорошее (45%) или удовлетворительное (47%). 76% называют состояние своего бизнеса стабильным. Если понадобится отойти от дел, 49% передадут бизнес родственникам, 23% — продадут посторонним. При финансовой нестабильности более 40% предпринимателей готовы передать управление компанией не членам семьи, в том числе профессиональному менеджеру.

68% семейных предпринимателей говорят, что больше всего времени у них отнимают текущие операционные задачи, которые остаются главными. К важным задачам они также относят поиск клиентов, продвижение и рекламу, работу с контрагентами, поиск новых ниш, расширение ассортимента и выход на новые площадки и рынки.