В Краснодаре и Сочи заработали круглосуточные окна «Почты России»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Жители Краснодара и Сочи теперь могут отправлять посылки почтой 24/7

Пресс-служба «Почты России» сообщила, что с начала июля жители Краснодара и Сочи могут круглосуточно отправлять свои посылки. Для этого в клиентских залах работают специальные операционные окна.

В Краснодаре пользоваться услугой почтового отделения 24/7 можно по улице Рашпилевской, 60, в Сочи — по улице Воровского, 1/2.

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«Цель проекта — дать клиентам возможность выбирать удобное время для отправки посылок. Это особенно актуально для тех горожан, которые работают допоздна или начинают свой день рано утром», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Там напомнили, что при оформлении посылок важно правильно указать индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя. Упаковку для почтового отправления можно приобрести в отделении.

Чтобы упростить отправку и сократить время обслуживания, можно воспользоваться услугой предоформления и предоплаты посылки. Сервис доступен в мобильном приложении и на сайте «Почты России».

Ранее Юга.ру краснодарские почтальоны рассказали, с какими трудностями сталкиваются в работе.

Как писали Юга.ру, в отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания.

Краснодар Почта Сочи

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