Каждый пятый молодой специалист в России переезжал ради работы, в топ городов для релокации попал Краснодарский край — исследование

Почти две трети (63%) молодых специалистов готовы переехать ради работы, и каждый пятый (21%) уже имеет такой опыт, показало исследование Авито Работы Авито Работа изучила поведение молодых специалистов на рынке труда во II квартале 2025 года. Ключевым трендом стал рост мобильности молодых специалистов. Исследование показало, что 63% опрошенных готовы переехать в другой город России для работы и жизни, а каждый пятый (21%) уже имеет такой опыт и открыт к новым предложениям.

Что мотивирует на переезд? Ключевыми факторами, влияющими на решение, стали: достойная зарплата или бонус за релокацию (41%),

предоставление жилья или компенсация аренды (28%),

четкие карьерные перспективы (27%),

возможность гибкой или удаленной занятости (25%),

оплата переезда до места работы (по 25%).

Что останавливает? Почти половина (43%) опрошенных отказались бы от переезда, если бы зарплата не покрывала расходы на жизнь в новом городе. Также молодых соискателей останавливают сомнения в надежности работодателя (32%), низкий уровень безопасности в регионе (31%), непонимание карьерных перспектив при переезде (28%) или недостаток информации о будущем месте работы (27%). Это означает, что компаниям, заинтересованным в привлечении кадров из других регионов, нужно работать над прозрачностью предложения и условиями помимо финансовых.

Топ-3 популярных для переезда регионов: Москва (35%), Санкт-Петербург (29%) и Краснодарский край (17%).

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Молодежь активнее выходит на рынок труда: за первое полугодие 2025 года число резюме молодых соискателей (18–24 года), откликающихся на объявления, выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Этот тренд подтверждается на макроуровне: вовлеченность молодежи (20–24 года) в рынок труда достигла 54,1%.

Зарплатные ожидания и реальность Уровень заработной платы в вакансиях, на которые откликаются молодые специалисты 18–24 лет, составил 79 000 рублей в месяц, тогда как работодатели предлагают таким кандидатам 68 000 рублей. Именно среди молодежи зарплатные ожидания ближе всего к предложениям рынка. В целом по рынку для вакансий с полным днем средние ожидания соискателей во II квартале 2025 года достигли 84 400 рублей в месяц, а предложения работодателей — 82 900 рублей. Разрыв между ожиданиями и реальными предложениями постепенно сокращается.

Темпы роста зарплат замедляются: если за II квартал 2024 года зарплатные предложения выросли на 26% в годовом сопоставлении, то за тот же период 2025-го прирост составил лишь 7%. Это говорит о стабилизации рынка после прошлогоднего скачка и более сдержанной политике работодателей.

Почему молодежь меняет работу? Основные причины смены основной работы среди молодежи 16-24 лет: не устраивает размер зарплаты (43%)

нет перспектив карьерного роста (32%),

желание более спокойной работы (31%),

эмоциональное выгорание или усталость (27%).

Что важно при выборе работы? Молодые специалисты 16–24 лет в первую очередь обращают внимание на требуемый в вакансии стаж (40%) и формат занятости (39%), причем ценность удаленной или гибридной работы растет. Почти половина (48%) отмечают важность стабильности компании. Кроме того, 22% молодых соискателей учитывают репутацию бренда работодателя — чаще, чем кандидаты других возрастов.

Стабильность vs поиск Данные указывают и на стабильность: 43% молодых специалистов не меняли работу в последние два года, 26% сменили место лишь однажды. В среднем молодые сотрудники готовы оставаться в компании 6 лет при условии соответствия работы их ожиданиям. При этом растет «пассивный поиск»: соискатели все чаще мониторят рынок, не увольняясь с текущего места.

«Сегодня недостаточно просто предложить вакансию — важно прорабатывать комплекс условий: прозрачные карьерные перспективы, поддержку при переезде, гибкие форматы работы. Особенно это касается регионов, конкурирующих за таланты с Москвой и Петербургом. Еще один тренд — рост «пассивного поиска»: соискатели стали чаще мониторить рынок, не увольняясь с текущего места. Это значит, что работодателям нужно активнее привлекать кандидатов сильным брендом и быстрыми процессами подбора. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что компании, готовые адаптироваться к этим запросам, смогут эффективнее закрывать вакансии, а остальным придется столкнуться с еще большей конкуренцией за кадры», — отметил управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.