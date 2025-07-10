Более 60 работ живописи и графики и диалоги об искусстве. В Сочи пройдет масштабный биеннале современных художников Краснодара

Краснодарский край

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  • Диптих «Пас — держать удар» художницы Ирины Седовой © Скриншот с сайта «Союза художников России»
    Диптих «Пас — держать удар» художницы Ирины Седовой © Скриншот с сайта «Союза художников России»

В Зимнем театре Сочи пройдет «Биеннале Краснодара» (0+)

Сочинское концертно-филармоническое объединение сообщило о проведении «Биеннале Краснодара» с 10 июля по 10 августа. В проекте примут участие 30 художников из Краснодара и юга России. 

Художница Лариса Блохина представит работы из серии «Антракт», Валерий Блохин — графику, Тенгиз Шамов и Дмитрий Прокопович — черную эпатажную живописью на тему лета, Юрий Смирнов — проект в стиле соцреализма 1960-х, Ирина Седова — философские работы, Константин Лупанов — реализм, Игорь Михайленко и Ирина Абрамова — абстракцию, Андрей Серков — утонченную графику. Помимо этого гости увидят скульптурную инсталляцию Александра Душевного и многое другое. Всего на выставке представят более 60 работ живописи и графики.

Кураторами проекта выступили искусствовед Марина Тевзадзе и художник и заслуженный деятель искусств Кубани Ирина Седова.

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«Это не просто выставка, это сложный и глубокий разговор об истории, религии, философии и человеческой жизни. Вы увидите классическое современное искусство, основанное на традициях уникальной южно-российской школы живописи. Работы, разные и порой противоположные по смыслу, отражают живой срез художественной жизни современного Краснодара», — отметили организаторы. 

Помимо этого гостей ждут встречи с художниками, диалоги об искусстве и мастер-классы. Также в программе цикл лекций «Место современной живописи в рамках мирового художественного процесса».

Расписание:

  • 11 июля в 12:00 — «Актуальная древность»; 
  • 12 июля в 12:00 — «Как греки создали пластический язык искусства»; 
  • 14 июля в 12:00 — «Искусство и христианство»;
  • 16 июля в 12:00 — «Модерн и модернизм»;
  • 17 июля в 13:00 — «Постмодернизм и постсовременное искусство».

Открытие « Биеннале» состоится 10 июля в 16:00 в Зимнем театре Сочи по улице Театральной, 2. Стоимость билета — 200 рублей. Попасть на лекции можно будет по билету на выставку. 

Как писали Юга.ру, до 17 июля в Музейном дворике Краснодара можно будет увидеть работы фотохудожника Алексея Бородина на выставке «Солнцестояние».

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