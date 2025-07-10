Выставка, шоу мыльных пузырей, конкурсы и мастер-классы. На курорте «Роза Хутор» 15 июля отметят День леопарда

15 июля Сочинский национальный парк отметит День переднеазиатского леопарда на Кавказе

На Романовом мосту состоится выставка картин, посвященных переднеазиатским леопардам. Также запланированы шоу мыльных пузырей, конкурсы и розыгрыши призов, бесплатные мастер-классы.

15 июля курорт «Роза Хутор» присоединится к празднованию Дня переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа стартует в 15:00.

Все желающие смогут поучаствовать в «Квесте лео». После прохождения заданий они получат в подарок медаль леопарда. Гиды «Детской горной академии» проведут для юных гостей курорта специальную экспедицию.

А превратиться в настоящего детеныша кавказского барса ребята смогут с помощью аквагрима. В телеграм-канале «Роза Хутор» проведут конкурс фотографий.

День леопарда на курорте продлится до 19:00.

«Роза Хутор» поддерживает программу по восстановлению популяции редких хищников на Кавказе. Курорт стал партнером масштабного фестиваля, организованного Сочинским национальным парком. Мероприятие состоится также 15 июля в парке «Дендрарий».

С 15:00 до 21:00 для гостей проведут тематические, познавательные и экологические мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых. Также запланированы выступления творческих коллективов, розыгрыши и викторины, мастер-классы и кинолекторий. В этот день территорию парка гости в одежде с леопардовым принтом смогут посетить бесплатно.