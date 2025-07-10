Выставка, шоу мыльных пузырей, конкурсы и мастер-классы. На курорте «Роза Хутор» 15 июля отметят День леопарда
15 июля Сочинский национальный парк отметит День переднеазиатского леопарда на Кавказе
15 июля курорт «Роза Хутор» присоединится к празднованию Дня переднеазиатского леопарда на Кавказе. Программа стартует в 15:00.
На Романовом мосту состоится выставка картин, посвященных переднеазиатским леопардам. Также запланированы шоу мыльных пузырей, конкурсы и розыгрыши призов, бесплатные мастер-классы.
Читайте также:
Все желающие смогут поучаствовать в «Квесте лео». После прохождения заданий они получат в подарок медаль леопарда. Гиды «Детской горной академии» проведут для юных гостей курорта специальную экспедицию.
А превратиться в настоящего детеныша кавказского барса ребята смогут с помощью аквагрима. В телеграм-канале «Роза Хутор» проведут конкурс фотографий.
День леопарда на курорте продлится до 19:00.
«Роза Хутор» поддерживает программу по восстановлению популяции редких хищников на Кавказе. Курорт стал партнером масштабного фестиваля, организованного Сочинским национальным парком. Мероприятие состоится также 15 июля в парке «Дендрарий».
С 15:00 до 21:00 для гостей проведут тематические, познавательные и экологические мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых. Также запланированы выступления творческих коллективов, розыгрыши и викторины, мастер-классы и кинолекторий. В этот день территорию парка гости в одежде с леопардовым принтом смогут посетить бесплатно.
Как писали Юга.ру, с 25 по 27 июля на курорте «Роза Хутор» в третий раз пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд».