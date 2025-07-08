15 июля Сочинский нацпарк можно посетить бесплатно. Что для этого нужно?

15 июля Сочинский национальный парк отметит День переднеазиатского леопарда на Кавказе

На сайте Сочинского национального парка сообщили , что 15 июля в заповеднике отметят День переднеазиатского леопарда на Кавказе. Для гостей проведут тематические, познавательные и экологические мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых.

Основные мероприятия пройдут с 15:00 до 21:00 в нижней части парка «Дендрарий» на Курортном проспекте, 74. Запланированы выступления творческих коллективов, розыгрыши и викторины, мастер-классы и кинолекторий.

В этот день территорию парка гости в одежде с леопардовым принтом смогут посетить бесплатно.

Напомним, 15 июля 2024 года самца переднеазиатского леопарда Терека должны были выпустить в дикую природу. По информации экологов, животное застрелили. Минприроды не прокомментировало трагедию.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления вида Минприроды РФ открыло Центр восстановления леопарда на Кавказе.

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